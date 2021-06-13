Пушков оценил отказ футболистов сборной РФ преклонять колено перед матчем с Бельгией

Сенатор Алексей Пушков назвал правильным отказ сборной РФ по футболу преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией.

«Нам не в чем каяться ни перед ВLM, ни афроамериканцами, ни перед африканцами, мы в советское время активно помогали. Пусть каются потомки рабовладельцев, если им приспичило», – написал Пушков в своем Twitter.

Также решение российских футболистов оценил артист Михаил Боярский. ««У нас и без преклонения каждые жизни имеют значение! Вставать на колено не надо. Это глупо! Наши ребята – красавцы! Нечего на колени вставать», – сказал Боярский изданию «Спорт-Экспресс».

В субботу российские футболисты отказались преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки движения BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков. Во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией, английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов.

По словам, исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова, многие игроки – например, темнокожий форвард Вилфрид Заа из английского клуба «Кристал Пэлас» – считают, что BLM и акции с преклонением колен вовсе не способствуют борьбе с расовыми предрассудками. «Есть и те, кто считает, что ритуалы BLM вообще вредны. Вместо солидарности они вносят раскол в футбольный мир, втягивая его в политику», – указал эксперт.