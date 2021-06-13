 

Saw palmetto (сереноя) – экзотический фрукт, предотвращающий выпадение волос

13.06.2021, 9:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выпадение волос – сложное заболевание, которое часто сводится к науке, генетике и стрессу.

Известно, что определенные фрукты уменьшают воспаление и снижают уровень ДГТ, гормона, вызывающего выпадение волос. Многочисленные исследования указывают на его эффективность в ускорении роста волос.

Сереноя - экзотический фрукт, предотвращающий выпадение волосSaw palmetto или сереноя известна своим противовоспалительным действием как на тело, так и на линию роста волос. Эксперты предполагают, что этот аспект может дать надежду на лечение выпадения волос.

В исследовании, опубликованном в Международном журнале иммунопатологии и фармакологии, было проанализировано использование пальметто для возобновления роста волос.

Исследование показало, что сереноя помогает ингибировать фермент, известный как 5-альфа-редуктаза. Лекарство под названием финастерид использует этот механизм для лечения выпадения волос у мужчин. Ученые обнаружили, что, ингибируя 5-альфа-редуктазу, финастерид блокировал превращение тестостерона в дигидротестостерон, который является гормоном, ответственным за облысение по мужскому типу.

В другом исследовании ученые дали 10 мужчинам, страдающим алопецией, добавку, содержащую как пальметто, так и бета-ситостерин. Исследователи отметили значительные улучшения у шести из 10 мужчин. Работа показала многообещающие результаты, но заявило, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / В Белоруссии запретили слово «Навальный»

19.04 / Что будет, если долго сидеть в туалете

24.02 / Саша Савельева показала видео прогулки с Кириллом Сафоновым в лесу

24.06 / Адвокат Михаила Ефремова рассказал о состоянии клиента

29.12 / Ученые из Германии предложили уменьшать боль необычным методом

15.05 / Носим брюки в клетку с тем, что уже есть в гардеробе: 9 стильных сочетаний

28.12 / Посольство России в Германии пригласило Навального на вакцинацию от коронавируса

20.05 / Мнение: Оттепель?

07.03 / “Было очень интересно”: Российские учителя протестировали возможности нейроинтерфеса при проверке знаний школьников

24.04 / Мнение: Саранча

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика