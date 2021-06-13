Saw palmetto (сереноя) – экзотический фрукт, предотвращающий выпадение волос

Выпадение волос – сложное заболевание, которое часто сводится к науке, генетике и стрессу.

Известно, что определенные фрукты уменьшают воспаление и снижают уровень ДГТ, гормона, вызывающего выпадение волос. Многочисленные исследования указывают на его эффективность в ускорении роста волос.

Saw palmetto или сереноя известна своим противовоспалительным действием как на тело, так и на линию роста волос. Эксперты предполагают, что этот аспект может дать надежду на лечение выпадения волос.

В исследовании, опубликованном в Международном журнале иммунопатологии и фармакологии, было проанализировано использование пальметто для возобновления роста волос.

Исследование показало, что сереноя помогает ингибировать фермент, известный как 5-альфа-редуктаза. Лекарство под названием финастерид использует этот механизм для лечения выпадения волос у мужчин. Ученые обнаружили, что, ингибируя 5-альфа-редуктазу, финастерид блокировал превращение тестостерона в дигидротестостерон, который является гормоном, ответственным за облысение по мужскому типу.

В другом исследовании ученые дали 10 мужчинам, страдающим алопецией, добавку, содержащую как пальметто, так и бета-ситостерин. Исследователи отметили значительные улучшения у шести из 10 мужчин. Работа показала многообещающие результаты, но заявило, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы.