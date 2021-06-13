 

Генпрокуратура РФ возбудила дело против сборной Бельгии по подозрению в русофобии

13.06.2021, 10:50, Разное
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов в перерыве матча между сборными России и Бельгии подписал постановление о возбуждении уголовного дела против бельгийцев. Их обвиняют в русофобии.

Первый тайм матча между бельгийцами и россиянами в Санкт-Петербурге закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. При этом, по версии следствия, приезжие футболисты намерены не просто одержать победу, а сделать это с разгромным, оскорбительным счетом, который унизит национальное достоинство граждан России всех национальностей.

Генпрокуратура России возбудила дело против сборной Бельгии по подозрению в русофобии– У нас вполне достаточно доказательств преступления, совершённого группой лиц по предварительному сговору, с использованием в том числе средств массовой информации. У нас десятки тысяч свидетелей, которые лично были очевидцами событий, и миллионы тех, кто видел преступление по телевидению. Ну и счёт, как говорится, на табло. Два-ноль – это уже готовый состав русофобии, – заявил генпрокурор.

В Москве и Санкт-Петербурге спешно созданы две следственно-оперативных группы из лучших сотрудников правоохранительных органов. Они изымают и оформляют видеозаписи игры, составляют списки свидетелей Также уточняется список подозреваемых – петербургским оперативникам приказано установить личности всех тех, кто был на поле, а также тех, кто, возможно, руководил их действиями из-за кулис. Всем им завтра предстоит допрос, который состоится в Москве. Как только следователи прибудут на стадион, игру остановят для вручения повесток игрокам.

Генпрокуратура строго предупредила всех членов бельгийской сборной о недопустимости выезда подозреваемых из России до окончания расследования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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