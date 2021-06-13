«Климатическая изоляция» не за горами?

Если и когда власть имущие решат отказаться от своего повествования о пандемии, блокировки никуда не денутся. Вместо этого похоже, что они будут переименованы в « климатические ограничения», и либо принудительно, либо просто угрожающе удерживаются над головой общественности.

По крайней мере, согласно статье, написанной сотрудником ВОЗ и опубликованной одним из крупнейших аналитических центров.

Отчет под названием «Как избежать климатической изоляции» был написан Марианой Маццукато, профессором экономики Лондонского университетского колледжа и главой так называемого Совета по экономике здоровья для всех, подразделения Всемирной организации здравоохранения.

Впервые он был опубликован в октябре 2020 года по Project Syndicate, некоммерческой медиа — организации, которая (предсказуемо), финансируемых за счет субсидий из Фондов Открытого Общества, в Билла и Мелинды Гейтс Фонд, и многие, многие другие.

После этого он был переиздан и переиздан Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD), который описывает себя как «глобальную организацию, возглавляемую генеральным директором, состоящую из более чем 200 ведущих компаний, работающих вместе для ускорения перехода к устойчивому миру».

В WBCSD входят практически все крупные компании мира, включая Chevron, BP, Bayer, Walmart, Google и Microsoft. Более 200 членов с общим годовым доходом более 8 триллионов долларов.

Вкратце: экономист, работающий в ВОЗ, написал отчет о «климатической блокировке», который был опубликован как НПО, поддерживаемой Гейтсом + Соросом, так и группой, представляющей почти все банки, нефтяные компании и технологические гиганты на планете.

Что бы там ни говорилось, очевидно, что у них есть одобрение людей, которые правят миром.

Что там написано?

Сам текст отчета на самом деле довольно искусно построен. В нем нет прямых аргументов в пользу блокирования климата, а вместо этого обсуждаются способы, которыми «мы» можем их предотвратить.

По мере распространения COVID-19 […] правительства ввели блокировку, чтобы предотвратить выход чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-под контроля. В ближайшем будущем миру, возможно, придется снова прибегнуть к блокировке — на этот раз для решения проблемы климатической чрезвычайной ситуации […] Чтобы избежать такого сценария, мы должны пересмотреть наши экономические структуры и поступить с капитализмом по-другому.

Это искусно создает видимость аргументов против них, в то же время выдвигая априорные предположения о том, что любые так называемые «климатические ограничения» а) будут необходимы и б) будут эффективными. Ни то, ни другое не было установлено.

В отчете также предполагается наличие некой причинно-следственной связи между окружающей средой и «пандемией»:

COVID-19 сам по себе является следствием ухудшения состояния окружающей среды.