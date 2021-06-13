Обновленный кроссовер DFM 580 получил на рынке РФ новые цены

Известный бренд Dongfeng объявил о выходе на российском рынке новейшего кроссовера Dongfeng DFM 580 2021 года.

Вместе с тем данный автопроизводитель в нынешнем году ранее не представлял свои модели на российском рынке, тогда как теперь поклонники бренда смогут ознакомиться с продвинутым кроссовером. Автомобиль поступит в максимальной комплектации с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 145 л.с. мощности и вариатором.

Кроме того, покупатели смогут выбрать кроссовер 2020 и 2021 года выпуска. Известно, что новинка DFM 580 стала дороже на 209 тысяч рублей в отношении версии 2020 года и на 230 тысяч рублей для 2021 года. Эксперты пока не готовы объявлять приблизительные результаты продаж после выхода на российский рынок.