 

Haval в мае увеличил продажи в России

13.06.2021, 9:36, Новости дня
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Китайская компания Haval в прошлом месяце продемонстрировала прирост продаж автомобилей на российском рынке.

В свою очередь, за май общее количество проданных транспортных средств перевалило за 3,1 тысяч экземпляров. За аналогичный период времени показатели спроса были в 4,2 раза меньше, что свидетельствует о восстановлении показателей до начала пандемии коронавируса. Всего за период с января по май 2021 года общее количество проданных автомобилей Haval в РФ достигает 12,7 тысяч экземпляров, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью у местных автолюбителей пользуются кроссоверы Haval F7, которые в мае приобрели более 1,2 тысяч клиентов. Предполагается, что к концу текущего года удастся продолжить положительную динамику спроса на российском рынке.



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