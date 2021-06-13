 

Марка Subaru ведет работы над Forester

13.06.2021, 9:36, Новости дня
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Японская компания Subaru активно модернизирует популярный кроссовер под названием Subaru Forester.

В частности, уже завтра состоится официальная презентация транспортного средства, которое получит более привлекательный вид, а также расширенную линейку силовых агрегатов. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что кроссовер Forester получит радикальное обновление, по которому не составит труда распознать данный экземпляр. Под капотом паркетника могут установить 1,8-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 177 л.с. мощности.

Кроме того, в продажу выпустят гибридную модификацию кроссовера Forester. В данном случае предполагается использование 2-литрового агрегата и электромотора, однако их суммарная мощность пока остается засекреченной.



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