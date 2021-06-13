Диетологи назвали опасные для здоровья свойства рукколы
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Эксперты по диетологии назвали свойства рукколы, которые могут быть опасны для здоровья человека. Как оказалось, при некоторых заболеваниях эта пряная зелень может существенно навредить.
Руккола в последнее время стала одной из самых популярных пряных трав у жителей России. Это растение семейства крестоцветных, к которым относятся и броллоли, обычная и брюссельская капуста. Как и в аналогичной листовой зелени, в ней содержится множество полезных витаминов и микроэлементов. В их числе – витамины C и K, кальций, цинк, натрий, селен, магний, бета-каротин и железо, а также фолиевая кислота. Богата пряность и антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений.
Характерный вкус и запах рукколы объясняются наличием глюкозинолатов, протекторов от некоторых видов злокачественных опухолей, в том числе онкологии простаты, груди, толстой кишки и легких. Способна эта зелень и нормализовать работу желудка и кишечника, кроме того, она повышает иммунитет и борется с вирусами и микробами. Регулярное потребление вкусной салатной культуры также благотворно влияет на сосуды, а обилие витамина К укрепляет кости и предотвращает развитие остеопороза.
Несмотря на небольшое количество противопоказаний к употреблению рукколы, с ней все же необходимо соблюдать осторожность. Так, ее листья не следует добавлять в пищу людям, принимающим разжижающие антикоагулянты, поскольку вещества, содержащиеся в ней, могут помешать усвоению лекарственных препаратов. Большое количество щавелевой кислоты, которой богата руккола, способно провоцировать появление в почках камней у пациентов с соответствующей склонностью к указанному недуга.
Может руккола и вызвать обострение хронической мочекаменной болезни. Вредно обильное употребление пряной зелени и при заболеваниях желудка вроде гастрита. Не принесет пользы руккола и в случае печеночных заболеваниях, повышенной кислотности, подагре, колите, дискинезии желчевыводящих путей, а также аутоиммунных заболеваниях.
Источник: inosmi.ru
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