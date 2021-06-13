Диетологи назвали опасные для здоровья свойства рукколы

Эксперты по диетологии назвали свойства рукколы, которые могут быть опасны для здоровья человека. Как оказалось, при некоторых заболеваниях эта пряная зелень может существенно навредить.

Руккола в последнее время стала одной из самых популярных пряных трав у жителей России. Это растение семейства крестоцветных, к которым относятся и броллоли, обычная и брюссельская капуста. Как и в аналогичной листовой зелени, в ней содержится множество полезных витаминов и микроэлементов. В их числе – витамины C и K, кальций, цинк, натрий, селен, магний, бета-каротин и железо, а также фолиевая кислота. Богата пряность и антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений.

Характерный вкус и запах рукколы объясняются наличием глюкозинолатов, протекторов от некоторых видов злокачественных опухолей, в том числе онкологии простаты, груди, толстой кишки и легких. Способна эта зелень и нормализовать работу желудка и кишечника, кроме того, она повышает иммунитет и борется с вирусами и микробами. Регулярное потребление вкусной салатной культуры также благотворно влияет на сосуды, а обилие витамина К укрепляет кости и предотвращает развитие остеопороза.

Несмотря на небольшое количество противопоказаний к употреблению рукколы, с ней все же необходимо соблюдать осторожность. Так, ее листья не следует добавлять в пищу людям, принимающим разжижающие антикоагулянты, поскольку вещества, содержащиеся в ней, могут помешать усвоению лекарственных препаратов. Большое количество щавелевой кислоты, которой богата руккола, способно провоцировать появление в почках камней у пациентов с соответствующей склонностью к указанному недуга.

Может руккола и вызвать обострение хронической мочекаменной болезни. Вредно обильное употребление пряной зелени и при заболеваниях желудка вроде гастрита. Не принесет пользы руккола и в случае печеночных заболеваниях, повышенной кислотности, подагре, колите, дискинезии желчевыводящих путей, а также аутоиммунных заболеваниях.

Источник: inosmi.ru