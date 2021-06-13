Назван непригодный для употребления с жареным картофелем продукт

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13.06.2021, 9:30, Разное
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Медики назвали продукт, который нельзя добавлять в жареный картофель. Речь идет о помидорах, поскольку может произойти расстройство пищеварения.
Картофель является клубненосным травянистым растением. Этот овощ часто присутствует в повседневном рационе людей. Он имеет массу полезных свойств, в кулинарии присутствует множество рецептов его приготовления.

Корнеплод обладает отличными вкусовыми качествами и доступной ценой. В нем содержится больше количество белка и крахмала, улучшающих процесс пищеварения. Также этот овощ богат калием, который способствует профилактике гипертонии.

Положительно на работе ЖКТ сказываются пищевые волокна. Регулярное употребление картофеля способно предотвратить запоры и вывести токсины из организме. В овоще содержится грубая клетчатка, нормализующая пищеварительную функцию, улучшающая эластичность кожи и благоприятно влияющая на кислотно-щелочной баланс. К тому же в картофеле имеется глюкоза, помогающая нормально развиваться детскому и взрослому организму.

Чтобы присутствовала польза для здоровья, нужно знать, с какими продуктами нельзя употреблять овощ. При жарке картофеля нельзя добавлять в него помидоры, иначе нарушится процесс усвоения питательных веществ.

Источник: inosmi.ru



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