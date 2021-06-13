Кушанашвили пообещал показать Бузовой, чем отличается от Давы

Журналист Отар Кушанашвили пообещал рассказать и показать Ольге Бузовой то, чем он отличается от ее экс-возлюбленного Давы. Скандального ведущего не смущает факт наличия у него восьмерых детей от разных женщин.

Пока общественность критикует Бузову и ее игру в МХАТе имени Горького, некоторые журналисты проявляют к ней внимание, чтобы добиться ее расположения. Среди таковых и скандальный ведущий Отар Кушанашвили. Он заявил, что обеспокоен состоянием Бузовой после скандального разрыва с рэпером Давой. Она стала часто грустить, проводить много времени в одиночестве и плакать без всякого повода. Такое состояние знаменитости ее коллега не считает нормальным.

По словам журналиста, неудачи являются следствием изначально неправильных установок. Бузова была бы счастлива, если бы выбирала себе опытных мужчин, а не молодых ухажеров. Кушанашвили считает, что ведущая должна рассмотреть его кандидатуру в качестве второй половины. Он даже предложил Бузовой приехать к нему на день рождения. На мероприятии ведущий расскажет и покажет коллеге, чем отличается от Давида Манукяна.

Ольга Бузова никак не отреагировала на данное заявление. В то же время 22 июня Кушанашвили отметит 51-летие.

Источник: www.5-tv.ru