 

В Украине за сутки сделали 34,9 тыс. прививок от COVID-19

13.06.2021, 9:28, Новости дня
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Одну дозу получили 28 384 человека, получили две дозы и завершили вакцинацию 6486 человек.

“С начала прививочной кампании привито 1 459 376 человек, из них получили одну дозу – 1 459 374 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок”, – говорится в сообщении.

12 июня вакцинацию проводили в 370 прививочных пунктах, также работали 257 мобильных бригад.

В лист ожидания вакцинации записалось 683 456 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1873163636180066

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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