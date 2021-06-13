Унесло течением реки. В Ивано-Франковской области в Черемош упал ребенок

“12 июня в 20.50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что в селе Тюдов Косовского района во время отдыха поскользнулся из камней и упал в реку Черемош мальчик (предварительно 12 лет)”, – отметили в сообщении.

Ребенка унесло вниз по течению. К спасательным работам было привлечено 26 человек личного состава, пять единиц техники и два плавсредства. К поискам мальчика были привлечены полицейские и местное население.

“Работали 4 рабочие группы, проводился осмотр местности, береговой линии и русла р. Черемош. На месте происшествия было установлено средства освещения”, – уточнили спасатели.

Сегодня в 7.30 местные жители нашли тело ребенка у правого берега Черемоша в селе Тюдов примерно в двух на килолметрах от места происшествия.

Спасатели подняли тело ребенка и передали правоохранителям.

https://www.facebook.com/MNSIFR/posts/4019247068195098

—