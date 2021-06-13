 

Число случаев COVID-19 в Индии приближается к 30 млн

13.06.2021, 9:28, Новости дня
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Индия занимает второе место в мире по распространению COVID-19. В стране подтвердили 29 млн 440 тыс. инфицирований, умерло 370,4 тыс. человек.

Первое место в мире занимают США (почти 33,5 млн заболевших, 599,7 тыс. умерших), третье – Бразилия (17,4 млн заболевших, 486 тыс. умерших), четвертое – Франция (5,8 млн заболевших, 110,5 тыс. умерших), пятое – Турция (5,3 млн заболевших, 48,7 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, 51,7 человек умерло.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост числа новых случаев COVID-19. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза.

Из-за ухудшения ситуации с эпидемией Индийский институт сыворотки приостановил экспорт вакцины за границу, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке. 

С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом. 6 мая в стране зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости – 414,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

В последние недели ситуация с коронавирусом в стране начала улучшаться. 6 июня в Индии подтвердили самое низкое количество новых случаев коронавируса за два месяца.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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