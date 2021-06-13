За сутки в мире сделали 35,9 млн прививок против COVID-19 – данные Bloomberg
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За сутки в мире сделали 35,9 млн прививок.
Вакцинация стартовала в 178 странах.
Лидерами по числу введенных доз являются:
материковый Китай – 863,5 млн доз;
США – 308,1 млн доз (43,1% населения полностью вакцинированы);
страны Евросоюза – 295,6 млн доз (24% полностью вакцинированы);
Индия – 252,9 млн доз (3,5% полностью вакцинированы);
Бразилия – 77,2 млн доз (11,2% полностью вакцинированы).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,3%).
Агентство отмечает, что в мире уже сделали достаточное для полной вакцинации 15,2% населения мира число прививок, однако распределение вакцин неравномерное и страны с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 13 июня в стране сделали почти 1,7 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,46 млн человек, завершили вакцинацию уже 236,9 тыс. украинцев.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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