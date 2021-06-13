За сутки в мире сделали 35,9 млн прививок против COVID-19 – данные Bloomberg

За сутки в мире сделали 35,9 млн прививок.

Вакцинация стартовала в 178 странах.

Лидерами по числу введенных доз являются:

материковый Китай – 863,5 млн доз;

США – 308,1 млн доз (43,1% населения полностью вакцинированы);

страны Евросоюза – 295,6 млн доз (24% полностью вакцинированы);

Индия – 252,9 млн доз (3,5% полностью вакцинированы);

Бразилия – 77,2 млн доз (11,2% полностью вакцинированы).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,3%).

Агентство отмечает, что в мире уже сделали достаточное для полной вакцинации 15,2% населения мира число прививок, однако распределение вакцин неравномерное и страны с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 13 июня в стране сделали почти 1,7 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,46 млн человек, завершили вакцинацию уже 236,9 тыс. украинцев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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