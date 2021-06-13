В деле о краже с самолета «Судного дня» появились новые обстоятельства

На месте кражи из грузового отсека самолета «Судного дня» Ил-80 обнаружили след ДНК, принадлежащий одному из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, сообщила адвокат Ольга Бояркина.

По ее информации, этот сотрудник проходит по делу в качестве свидетеля. При этом, как сообщила Бояркина, Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на решение о продлении ареста обвиняемого. «Жалобу не удовлетворили, постановление о продлении срока содержания под стражей до 5 сентября оставили без изменений», – добавила она, информирует ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело. В январе Таганрогский городской суд на два месяца арестовал местного жителя Жору Хачунца по делу о краже оборудования с «самолета Судного дня». 27 января Ростовский областной суд оставил в силе решение арестовать Хачунца. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы в рамках расследования уголовного дела.

Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».