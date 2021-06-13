 

Россияне оценили желаемый безусловный доход

13.06.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Идею введения в РФ безусловного базового дохода – фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства – поддерживает половина россиян, а сумма такой выплаты оценивается в 30 тыс. 100 рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

«Введение в РФ безусловного базового дохода поддерживает каждый второй респондент. Противников – 12%. Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян», – говорится в сообщении. При этом желаемая сумма подобной выплаты сейчас оценивается в 30 100 рублей против 28 500 тысячи по итогам опроса в сентябре и 25 000 рублей в июне прошлого года, информирует РИА «Новости».

Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода больше, чем женщины (52% и 47% соответственно). Кроме того, число сторонников инициативы растет с увеличением возраста респондентов: поддержали подобную идею 37% среди молодежи до 24 лет и 54% среди россиян старше 45 лет.

Согласно исследованию, больше всего сторонников введения базового безусловного дохода – в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%), а меньше всего поддержки инициатива нашла в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). В Москве идею поддержали 49% респондентов, в Санкт-Петербурге – 50%.

«Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства – в Красноярске (35 600 рублей на человека в месяц) и Москве (35 000 рублей). Самые скромные ожидания по сумме базового безусловного дохода – в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и Казани (26 600 рублей)», – добавляется в сообщении.

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 409 населенных пунктов из всех регионов страны.

Ранее россияне назвали необходимую для финансовой независимости зарплату.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / США собираются бороться с «агрессией» Пекина в Южно-Китайском море — партнёры не в восторге

29.07 / Санников: Задержание россиян из ЧВК “Вагнер” в Беларуси – колхозная самодеятельность, рассчитанная на Запад

23.05 / “Здесь меня ждет смертная казнь”. Пассажиры Ryanair рассказали о посадке самолета с Протасевичем в Минске

12.09 / “Желтые жилеты” впервые с марта провели манифестации во Франции

10.11 / Трамп размышляет над своим участием в выборах президента США в 2024 году – СМИ

25.06 / У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции “Сад памяти”

07.11 / На американо-канадской границе задержали прятавшего бюллетени почтальона

18.03 / В Эстонии приостановили приоритетную вакцинацию чиновников от COVID-19 из-за задержки поставок вакцины

10.04 / Polsat News – министр юстиции Польши обвиняет Москву в затягивании следствия по смоленской катастрофе

28.12 / С 1 января Кабмтин отменил льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии для населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика