 

Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

13.06.2021, 9:12, Новости дня
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Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите «Большой семерки» (G7). Он прибыл на мероприятие позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II.

По информации портала Daily Star, правила протокола предусматривают, что члены королевской семьи должны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми. Таким образом, все гости обязаны успеть собраться до появления королевы. Однако супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл лишь спустя несколько минут после того, как там оказались Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям со своими женами, передает РИА «Новости».

Тем не менее, по дынным издания, опоздание президента США не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его женой.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй достигли консенсуса относительно необходимости выработки единого подхода к Китаю.



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