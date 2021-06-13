 

Развить мелкую моторику, память и внимание поможет арт-поделка – алфавит из отпечатков ладошек

13.06.2021, 8:46, Разное
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Рисование ладошками — это очень увлекательное занятие не только для детей, но и для их родителей. С помощью ладоней и красок создаются шедевры совместного творчества. Проявив немного фантазии, можно подобными картинами украсить детскую комнату, например, развесить их по стенам в рамках. Если в комнате стены просто покрашены, можно рискнуть и создать необычный декор ладонями прямо на стене. Наиболее увлекательным для детей будет создание целой игры с помощью отпечатков ладошки.

Необычный алфавит

Каждый знает, по какому принципу демонстрируется детский алфавит в книгах. Возле иллюстрации буквы нарисована картинка, изображающая животное или предмет, название которого начинается с указанной буквы. Этот же принцип можно использовать для создания игры для собственного ребенка.

Сделав отпечаток детской ладошки зеленой краской, можно подрисовать длинную шею и голову. Так получится динозавр. На каждую букву алфавита можно придумать подобный рисунок.

Этот рисунок напоминает слона, значит, это отличная иллюстрация буквы С.

О — осьминог.

Ц — цветок.

Ж — жираф.

Г — гнездо.

Р — рыба.

Я — яблоко.

З — зебра.

Можно создать даже целую серию рисунков к одной и той же букве. Ребенок может принимать самое активное участие в такой игре: оставлять отпечатки, придумывать и дорисовывать картинки. Это отличная тренировка памяти, мелкой моторики, а также развитие воображения.



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