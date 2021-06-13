На продажу выставили идеальный ВАЗ-2106, которому 27 лет

На известной доске объявлений выставили предложение о продаже уникальной версии ВАЗ-2106.

Данный автомобиль выпущен в далеком 1994 году, однако несмотря на внушительный возраст, транспортное средство сохранило идеальный внешний вид, а его общий пробег не превышает 900 километров. Нынешний владелец модели ВАЗ-2106 намерен выручить с продажи автомобиля 550 тысяч рублей, однако эксперты посчитали такую стоимость существенно завышенной.

Вместе с тем существенно отразилось на формировании цены то обстоятельство, что модель ВАЗ-2106 имеет идеальный вид и практически не эксплуатировалась. Напомним, под капотом ВАЗ-2106 установлен 1,3-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 64 л.с. За весь период с момента выпуска транспортным средством владел единственный хозяин.