Регина Доктор назвала три запрещенных к употреблению продукта

Врач, которая известна как Регина Доктор, пояснила о вреде чрезмерного употребления трех известных продуктов. В целом они считаются полезными, но в их составле присутствует очень много сахара.

Первым продуктом является орех макадамия. В магазинах он продается уже обработанным ароматизаторами или же ванильным сахаром. Это позволяет приумножить вкус и продлить свежесть, однако необходимо помнить, что растет его калорийность.

Важно быть осторожными с употреблением сушеного манго. Оно опасно не только из-за большого количества сахара, но и по причине наличия консерванта – диоксида серы, помогающего сохранять продукт в течение длительного времени. На данную пищевую добавку распространяются ГОСТы, поскольку ее потребление сверхнормы может привести к отравлениям и сильным аллергическим реакциям.

Третьим продуктом являются цукаты, обычно они продаются в виде фруктов, которые замочены в сахарном сиропе. Их варка происходит не в самых хороших условиях, практически всегда используется дешевая патока.

Источник: ufacitynews.ru