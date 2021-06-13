 

Катя Лель считает возникновение коронавируса заговором против артистов

13.06.2021, 8:32, Разное
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Популярная российская певица Катя Лель пояснила о собственной версии появления коронавируса. По ее словам, COVID-19 разработала специальная группа влиятельных людей, чтобы устроить заговор против артистов.
У многих представителей творческих процессий появились проблемы из-за пандемии коронавируса. Среди них музыканты, актеры, писатели. Лель смутил тот факт, что эти люди должны были находиться дома. Потом артистку осенила мысль о том, что творческие люди являются самым настоящим “светом” во всем мире. По данной причине, они стали неугодны заговорщикам.

Катя Лель занялась поиском единомышленников, которым уже удалось найти доказательства ее идеи. Таким человеком стал мистик из Африки Джозен Майкл Леври. Вместе с этим человеком Лель записала уникальный альбом, состоящий в основном из целительных мантр. Считается, что вибрации попадают внутрь человека на уровне ДНК. Выход данной пластинки ожидается в ближайшее время.

В то же время медики не придерживаются таких теорий. Они напоминают о важности ношения масок, соблюдения социальной дистанции, по возможности необходимо прививаться от коронавируса.

Источник: sobesednik.ru



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