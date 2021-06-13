Оккупанты на Донбассе девять раз нарушали режим тишины – штаб ООС

“Вблизи Водяного на Приазовье враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции по подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Луганского противник осуществлял обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Новотошковским оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На севере Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков “Орлан-3М”, аппарат пересек линию разграничения.

“БПЛА противника вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы”, – сообщищи в штабе.

С начала суток 13 июня нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/772816203381973/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая, говорил, что в 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, в Вооруженных силах сообщали, что всего с момента объявления режима прекращения огня в июле 2020-го по 5 мая 2021 года погибло 99 военнослужащих, 34 из них – в боевой обстановке.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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