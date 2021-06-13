В Китае при взрыве газа погибли 11 человек

В городе Шиянь в китайской провинции Хубэй произошел взрыв природного газа, 11 человек погибли, 144 госпитализированы, 37 их них находятся в критическом состоянии, информирует Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 6.30 (1.30 мск) по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому на территории рынка и вблизи было много людей, которые в то время завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.

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