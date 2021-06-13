«Яндекс.Такси» уволит 150 сотрудников, служивших в ФСБ и ГРУ

Пресс-служба крупнейшего в России сервиса такси сообщила об увольнении 150 водителей, служивших в Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Главном разведывательном управлении (ГРУ) в звании от майора до генерал-лейтенанта. Причиной стали участившиеся случаи разглашения государственной тайны пассажирам.

В последнее время в соцсетях всё чаще появляются сообщения от пассажиров, которые ехали с водителем, ранее служившим в спецслужбах, который в дороге сообщил им некоторые сведения, составляющие государственную тайну. «Яндекс» провёл внутреннее расследование и выявил 7 майоров, 31 полковника и 2 генералов ФСБ, регулярно разглашавших гостайну своим пассажирам. По данным компании, они делали это из корыстных соображений, поскольку пассажир, узнавший гостайну, обычно оставлял более высокие чаевые. Чтобы исключить риск таких инцидентов, компания приняла решение об увольнении всех бывших и действующих сотрудников ФСБ и ГРУ.

– Невозможно донести до бывшего полковника ФСБ, что нельзя рассказывать первому встречному, что диаметр труб «Северного потока-2» соответствует габаритам танка «Армата». Это, как правило, пожилые люди, рано вышедшие на пенсию. Им скучно и хочется с кем-то пообщаться. Никакие меры денежного воздействия себя не оправдали. Поэтому, к сожалению, нам придётся расстаться с этими сотрудниками. Также мы изменим свою кадровую политику, чтобы не допустить найма новых пенсионеров-спецслужбистов взамен уволенных, – рассказал директор «Яндекс.Такси» Алексей Евдокимов.

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