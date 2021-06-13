 

«Яндекс.Такси» уволит 150 сотрудников, служивших в ФСБ и ГРУ

13.06.2021, 9:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-служба крупнейшего в России сервиса такси сообщила об увольнении 150 водителей, служивших в Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Главном разведывательном управлении (ГРУ) в звании от майора до генерал-лейтенанта. Причиной стали участившиеся случаи разглашения государственной тайны пассажирам.

«Яндекс.Такси» уволит 150 сотрудниковВ последнее время в соцсетях всё чаще появляются сообщения от пассажиров, которые ехали с водителем, ранее служившим в спецслужбах, который в дороге сообщил им некоторые сведения, составляющие государственную тайну. «Яндекс» провёл внутреннее расследование и выявил 7 майоров, 31 полковника и 2 генералов ФСБ, регулярно разглашавших гостайну своим пассажирам. По данным компании, они делали это из корыстных соображений, поскольку пассажир, узнавший гостайну, обычно оставлял более высокие чаевые. Чтобы исключить риск таких инцидентов, компания приняла решение об увольнении всех бывших и действующих сотрудников ФСБ и ГРУ.

– Невозможно донести до бывшего полковника ФСБ, что нельзя рассказывать первому встречному, что диаметр труб «Северного потока-2» соответствует габаритам танка «Армата». Это, как правило, пожилые люди, рано вышедшие на пенсию. Им скучно и хочется с кем-то пообщаться. Никакие меры денежного воздействия себя не оправдали. Поэтому, к сожалению, нам придётся расстаться с этими сотрудниками. Также мы изменим свою кадровую политику, чтобы не допустить найма новых пенсионеров-спецслужбистов взамен уволенных, – рассказал директор «Яндекс.Такси» Алексей Евдокимов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.05 / Могилу Армена Джигарханяна сравняли с землей

31.10 / Врач-инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом

23.07 / В Подмосковье строители сбросили с 12 этажа мешок с мусором и сломали женщине ребра

03.05 / Медики рассказали, как отличить симптомы гипертонии и менопаузы

21.04 / Путин назвал чрезвычайной ситуацию в сфере демографии

17.07 / “Полина – не модная”: телеведущий усомнился в чувстве стиля Гагариной

29.10 / СМИ: AstraZeneca подтвердила эффективность вакцины от COVID-19 для всех возрастов

01.01 / Вызвать интерес к русскому языку и культуре у детей из Испании и Киргизии попытались организаторы проекта «Вместе. To gather»

29.01 / В Австрии после взрыва обрушился дом

06.11 / Студия Warner Bros извинилась за оскорбление чувств инвалидов в фильме «Ведьмы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика