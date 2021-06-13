Два способа обработки, перед которыми точно нельзя мыть мясо (и как лучше поступить с куском филе)

С самого детства нас учили перед употреблением в пищу все мыть: овощи, фрукты, ягоды. Это касалось и мяса животных, которое предназначалось для готовки. Но не так давно я узнала, что так делать нельзя. Этому есть две серьезные причины. О них вы узнаете из статьи.

Первая причина – распространение патогенных бактерий

Большинство людей считают, что, отправляя мясо под струю воды, они смогут удалить с него не только грязь, но и бактерии. Нередко кусок говядины или свинины либо тушку курицы мы оставляем в раковине с водой. Это действие ведет к усугублению ситуации, когда вредные микроорганизмы под действием холодной или теплой воды начинают быстро размножаться.

Думая о том, что вместе с водой в слив уходят все бактерии, хозяйки ошибаются. Они остаются на поверхности мяса, посуды, раковины, столешницы, разделочной доски. Впоследствии эти нежелательные организмы могут стать причиной заражения людей и привести к серьезным отравлениям.

Категорически запрещается мыть мясо курицы, которая может быть носителем сальмонеллеза. Как правило, куриная тушка продается в упаковке, поэтому она полностью готова к жарке, варке, запеканию. Опасность заключается в том, что брызги от нее могут попасть на поверхности раковины, стола и пола в диаметре до 1 метра. Это реальная опасность.

Вторая причина – потеря вкусовых качеств

Она не на столько неприятная, как первая, но может существенно повлиять на вкусовые качества приготовленного блюда. Если его мыть, особенно горячей водой, то его молекулярный состав может быть нарушен, оно теряет свои вкусовые и потребительские качества. Особенно это стоит учитывать при двух способах обработки мяса: жарке и запекании. Например, при приготовлении отбивных мясо плохо прожаривается, и вкус будет уже не тот. Обилие воды приводит к тому, что оно не жарится, а тушится, теряя аромат и вкус.

Что делать?

Мясо, из которого вы собираетесь приготовить бульон, можно сразу же класть в кастрюлю и ставить на огонь. При воздействии на него кипящей воды все бактерии и микроорганизмы погибают. Филе мяса для жарки или запекания достаточно промокнуть бумажной салфеткой, разделать и выложить на сковородку или в форму для запекания.

Ну а когда поверхность мяса не совсем чистая и вы заметили на ней грязь, то, конечно, без мытья его водой не обойтись. Сделайте это быстро, предельно аккуратно, чтобы не было брызг. Промокните его бумажным полотенцем, чтобы удалить с поверхности всю воду. Бумагу выбросите в мусорное ведро.

Но приготовление мяса требует разделки, поэтому для этого должна быть отдельная доска и нож, которые не используют для других продуктов. После того как приготовленное мясо отправили на сковороду или в духовку, необходимо хорошо промыть всю кухонную утварь, которая соприкасалась с сырым мясом, а также раковину, поверхность стола. Для этого нужно пользоваться обеззараживающими веществами.

Полезные советы

Не оставляйте сырое мясо на столе или в раковине более чем на два часа. Как правило, температура на кухне – более 25 градусов, что создает комфортные условия для размножения патогенных бактерий. По возможности поместите его в специальный контейнер и поставьте в холодильник, чтобы оно охладилось.

Не размораживайте мясо прямо на столе. Для этого заведите специальную посуду: чашку или контейнер.