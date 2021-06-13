 

Японцев восхитили автомобили Aurus

13.06.2021, 6:18, Новости дня
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Читатели портала Yahoo News Japan восхитились премиальными автомобилями российской марки Aurus.

Как говорится в публикации, специальный бронированный лимузин этой марки используется президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер передвигается на автомобиле не только по стране, но и в зарубежных поездках, передает РИА «Новости».

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

«Сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались с помощью Германии. Вот вроде Берлин и Москва в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают. Вот как надо!» – заметил пользователь sti.

«Да, серьезная машина! А мне казалось, что русские умеют производить только «коммунистических уродцев»! Семь тонн весом и такая динамика. Выдержит взрыв мины и попадание ракеты? Наверное, расходует литров 50 бензина на 100 километров?» – задался вопросом hir.

«В Японии, наверное, понадобились бы права на грузовик?» – написал tak.

«Семь тонн! Тяжелее, чем бронемашина пехоты сил самообороны [Японии]», – указал lub.

«Внешне – представительский лимузин высшего класса. Внутри – бронетранспортер», – добавил еще один комментатор.

Напомним, в конце мая стал известен срок поставки заказчикам первых серийных автомобилей Aurus Senat. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален новый российский автомобиль и как РФ намерена зарабатывать на его продаже.



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