После пожара в частном доме в Якутске обнаружены останки трех человек

Останки трех человек обнаружили в Якутске после пожара в частном доме, сообщило главное управление МЧС РФ по республике.

По информации ведомства, в ночь на воскресенье на улице Луговая горели частный дом с гаражом. «Предположительно, в доме находилось четыре человека. Фрагменты трех человек найдены, разборка места происшествия продолжается. На месте пожара работают психолог и дознаватели», – приводит слова представителя регионального главка РИА «Новости».

Напомним, 6 июня два человека погибли в Москве при пожаре в жилом доме.