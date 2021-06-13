 

После пожара в частном доме в Якутске обнаружены останки трех человек

13.06.2021, 6:18, Новости дня
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Останки трех человек обнаружили в Якутске после пожара в частном доме, сообщило главное управление МЧС РФ по республике.

По информации ведомства, в ночь на воскресенье на улице Луговая горели частный дом с гаражом. «Предположительно, в доме находилось четыре человека. Фрагменты трех человек найдены, разборка места происшествия продолжается. На месте пожара работают психолог и дознаватели», – приводит слова представителя регионального главка РИА «Новости».

Напомним, 6 июня два человека погибли в Москве при пожаре в жилом доме.



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