Под Белгородом опрокинулся автобус с пассажирами
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В результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, пострадали семь человек. В момент аварии в салоне находился 21 пассажир, информирует УМВД по региону.
Авария произошла около 13.20 мск субботы на 13-м километре автодороги «Крапивенские Дворы – Шляхово – Кривцово» в Яковлевском городском округе.
«Водитель 1980 года рождения, управляя автобусом Neoplan, на закруглении проезжей части не справился с управлением, допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. На месте происшествия оказана помощь семи пассажирам, угрозы для их жизни нет», – говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, автобус осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, в момент ДТП в нем находился 21 пассажир. На месте аварии работают автоинспекторы.
Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей в Яковлевском районе Белгородской области погибли четыре человека: оба водителя и два пассажира.
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