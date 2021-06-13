Под Белгородом опрокинулся автобус с пассажирами

В результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, пострадали семь человек. В момент аварии в салоне находился 21 пассажир, информирует УМВД по региону.

Авария произошла около 13.20 мск субботы на 13-м километре автодороги «Крапивенские Дворы – Шляхово – Кривцово» в Яковлевском городском округе.

«Водитель 1980 года рождения, управляя автобусом Neoplan, на закруглении проезжей части не справился с управлением, допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. На месте происшествия оказана помощь семи пассажирам, угрозы для их жизни нет», – говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, автобус осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, в момент ДТП в нем находился 21 пассажир. На месте аварии работают автоинспекторы.

Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей в Яковлевском районе Белгородской области погибли четыре человека: оба водителя и два пассажира.