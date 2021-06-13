 

Замглавы департамента Минобрнауки арестован судом

13.06.2021, 5:20, Новости дня
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Замглавы департамента управления делами Минобразования и науки РФ Роман Коровин арестован Хорошевским судом Москвы. Он отправлен в СИЗО на два месяца, сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении подозреваемого Коровина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до августа», – приводит ТАСС сообщение.

Как сказал источник в правоохранительных органах, по делу Коровина проходят еще два фигуранта.

«Коровин в разные годы служил в нескольких специальных управлениях Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Следствие считает, что в период 2015–2017 годов он вместе с соучастниками похитил более 20 млн рублей, выделенных на социальные выплаты сотрудникам МЧС», – сказал он.

Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что оперативники задержали замглавы департамента управления делами Министерства образования и науки РФ Романа Коровина по делу о мошенничестве.



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