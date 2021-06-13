Запрограммированы на бедность с рождения: имена, обладатели которых редко бывают богатыми

Эзотерики убеждены в том, что имя накладывает определенный отпечаток как на характер, так и на судьбу человека. Некоторые имена способствуют тому, чтобы человек разбогател, в то время как другие обрекают на неудачи в финансовой сфере. Вот какие женские и мужские имена относятся ко второй категории.

Алексей

Носитель данного имени отличается добротой, мягким характером. Для успешной реализации в карьере ему не хватает амбициозности и стрессоустойчивости. Обычно Алексеи предпочитают бежать от проблем, а не сталкиваться с трудностями лицом к лицу. Они являются эмпатичными личностями, но лишенными деловой хватки. Хотя про рэпера Потапа (которого зовут Алексеем) такого точно не скажешь: он еще тот коммерсант.

Анатолий

Обладатель данного имени совсем не умеет копить деньги. Как только у него в руках появляются финансы, он тут же спускает их на развлечения. Учитывая тот факт, что Анатолий неравнодушен к спиртному, несложно предположить, что на вечеринки, алкоголь он может потратить все до копейки.

Роман

Носитель данного имени осведомлен по поводу основ финансовой грамотности, умеет делать сбережения, но достичь материального благополучия ему мешает отсутствие внутреннего стержня. Роман часто меняет работу, поскольку долго не может определиться с профессией. Он также может тратить деньги на бесполезные сиюминутные удовольствия.

Дарья

Носительница данного имени имеет множество увлечений. Она романтична, талантлива, многогранна, но у нее есть один недостаток – это лень. Даже будучи домохозяйкой, Дарья не может найти в себе силы справиться с поставленными задачами. Что уж говорить о работе и карьере.

Евгения

В молодости обладательница данного имени отличается импульсивным, страстным характером и невероятным упрямством. В зрелом возрасте она начинает терять интерес к жизни и становится невероятно ленивой. У нее возникает много претензий к родным и близким. Из-за скверного характера Евгения лишается и друзей, и денег, как ни странно.

Надежда

Почему-то с рождения на обладательницу этого имени возлагают очень большие надежды. И многие девушки под этим прессингом «ломаются», поэтому терпят крах как в карьере, так и в личной жизни. И только самые-самые стойкие добиваются всего (например, как певица Надежда Бабкина).

Вместо заключения

Вышеупомянутые имена – это точка зрения эзотериков и их статистика. На самом деле в каждом правиле бывают свои исключения. Если человек талантлив, умен, если он не стоит на месте, а развивается, то бедность или отсутствие реализации в карьере ему точно не грозит.