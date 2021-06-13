Критиканы, сплетники, лжецы: профессиональная сваха из Австралии рассказала, от каких мужчин следует держаться подальше

Профессиональная сваха Луанна Уорд выявила девять признаков токсичных отношений и рассказала, как узнать, когда пришло время попрощаться с неудачным партнером.

Луанна Уорд родом из Австралии, она рассказала, что есть множество свидетельств того, что отношения токсичны: будь то постоянный контроль, который исходит от мужчины или его вечная критика. Итак, вот от каких мужчин лучше держаться подальше.

Те, кто любит держать все под контролем

Первый признак того, что вы находитесь в токсичных отношениях, – это если вы вместе с человеком, который вас постоянно контролирует, относится неуважительно.

“Держитесь подальше от мужчин, которые ожидают, что ваша жизнь будет вращаться вокруг них”, – написала Луанна на своей странице в Instagram.

Контролирующая личность может проявляться как тонким образом, так и более очевидными способами.

Критиканы

С кем-то, кто постоянно критикует вас, ваш наряд или то, как вы вели себя в определенной ситуации, крепких отношений также не построишь. Вам нужно бросить этого человека.

“Токсичные мужчины или женщины часто не хотят знать вашу точку зрения и сосредотачиваются на ваших негативных чертах, а не на положительных”, – рассказала Луанна.

Отношения в целом должны поднимать вас вверх, а не опускать вниз.

Сплетники

“Если человек, с которым вы находитесь рядом, пристрастился к драмам и любит сплетничать о других, чтобы эти люди не делали, вам не следует строить отношения с ним”, – советует Луанна.

Вероятно, мужчина пропитан негативом и завистью к другим, а значит, ничего путного у вас с ним не выйдет.

У кого и раньше были деструктивные отношения

Главный “красный флаг” в отношениях – это когда кто-то раньше был в дисфункциональных отношениях, будь то профессиональная или романтическая история.

“Вам следует принять во внимание, когда мужчина говорит, что он ни в чем не виноват, а неправы исключительно те, кто вокруг него”, – говорит Луанна.

Патологические лжецы

Патологические лжецы часто являются участником токсичных отношений.

“Даже если у вас есть доказательства, которые противоречат тому, что он вам говорит, патологический лжец будет продолжать лгать, чтобы выкрутиться из определенной ситуации”, – объясняет Луанна.

Манипуляторы

“Если вы находитесь с кем-то, кто использует тактику манипулирования, чтобы получить желаемый результат, несмотря на то что это причиняет вам боль в процессе, то вы, скорее всего, находитесь в токсичных отношениях”, – утверждает Луанна.

С таким человеком лучше расстаться.

У кого бывают вспышки гнева

“Признак токсичных отношений – это когда человек испытывает неконтролируемые вспышки гнева даже из-за малейших неудобств”, – говорит Луанна.

Поэтому следить за своим собственным характером и поведением своего партнера – это всегда очень важно.

Притворщики

Восьмой признак токсичных отношений – притворство. Это когда ваш партнер носит множество масок, за которыми вы никак не можете увидеть его суть.

“Токсичные люди – отличные притворщики”, – объясняет Луанна.

То, что находится на поверхности и в глубине души – это всегда разные вещи.

Провокаторы неприятных эмоций

Наконец, тот, кто вызывает у вас неприятные эмоции, вместо того чтобы дарить вам радость, недостоин вашего внимания. Вам нужно выйти из таких отношений.

Опасность и риски при выборе не того партнера

“В токсичных отношениях кроется много опасностей. Общение с таким человеком может привести к тому, что вы почувствуете себя опустошенной, подавленной и истощенной. Если вы окажетесь в одной из таких неудачных ситуаций, очень важно, чтобы у вас нашелся кто-то, кому вы доверяете. Этот человек должен помочь вам безопасно выйти из деструктивных отношений”, – говорит Луанна.

Луанна также рассказала о трех типах личностей, которых следует избегать: “любовного бомбардировщика”, “гурмана” и “романтического мошенника”.

“Любовный бомбардировщик – эксперт в том, что нужно говорить, чтобы понравится девушке”, – сказала Луанна.

Также встречаются “гурманы”, которые назначают свидания, но в своей партнерше такие люди на самом деле не заинтересованы. Все, что им нужно – это получить бесплатный ужин.

Наконец, следует держаться подальше и от “романтического мошенника”. Романтические аферисты обычно создают поддельные профили в социальных сетях в попытке обмануть жаждущих любви жертв, чтобы те отправляли им деньги.

Теперь вы знаете, мужчин какого типа лучше избегать.