«Люди стали хуже относиться к полиции. Не знаю, с чем это связано»

Монологи дружинников, помогающих полицейским задерживать протестующих. Зачем они это делают?

На зимних и весенних акциях протеста среди митингующих выделялись люди, все время снимающие происходящее на телефоны. Это члены «народной дружины» (преимущественно студенты), которых собрали специально в помощь силовикам. В нескольких городах, по неподтвержденной официально информации, именно дружинники устраивали провокации и стычки с полицией, кадры которых потом крутили государственные СМИ.

Корреспондент «Новой» поговорила со студентами-дружинниками: зачем они помогают полиции и как оценивают обстановку в стране?

Денис Анчугов, 23 года

Денис Анчугов. Фото: Алена Истомина

— Три года назад в моем колледже преподаватель ОБЖ предложил постоять в оцеплении на параде Победы. Я сходил, отстоял четыре часа. Рядом полицейские стояли, пообщались, было интересно.

Новый учебный год, сентябрь. Собирают отряд дружинников. И мне преподаватель просто говорит: «Ты в отряде». Ну и ладно: я занимался пауэрлифтингом и как раз получил травму, поэтому не знал, чем себя занять. А тут активность какая-то, помощь городу. Мы же здесь живем, у нас тут бабушки, дедушки. Не хочется, чтоб на их глазах какие-то ребята распивали спиртное на улице.

На митингах мы были на подхвате у полиции. Я наблюдал происходящее со стороны и скажу: мне все очень не понравилось. Выходят люди, выходит полиция, и они идут друг против друга. Жутковато. У нас все мирно, хорошо, красиво… и тут начинаются какие-то стычки.

Сам бы я не пошел на митинг. Зачем? Митингом не поможешь, нужно просто собираться и идти в правительство, предлагать свои идеи. Я хочу жить в спокойствии.

У нас все не так плохо. Есть, конечно, минусы: люди стали более злыми. Лежит человек, все будут идти мимо, никто не спросит, что случилось. Люди стали безразличными. Но в остальном меня все устраивает, мне жаловаться не на что.

Все зависит от человека. Если ему ничего не надо, то он ничего и не добьется. А если человек будет ставить цель, достигать ее, строить карьеру — ему и жить будет хорошо. Если все время говорить, как у нас в стране все плохо, то ты в своей жизни ничего не добьешься.

У меня есть мечта пойти в полицию работать. К сожалению, пока никак по здоровью. Дальше видно будет.

Все полицейские нормальные ребята. Да, митинги это отдельная тема. Если бы я увидел человека, который прыгает или кричит, я бы тоже это жестко пресекал. Видно, что последнее время люди у нас стали хуже относиться к полиции, комментарии негативные появляются про сотрудников. Не знаю, с чем именно это связано.

Ирина (имя изменено), 19 лет

Ирина. Фото: Алена Истомина

— Я учусь на юриста. В моем вузе все хвалили дружину, говорили, как нам будет весело, как мы будем ездить в ночные патрули. Я и шла ради веселья и общения с полицейскими. На деле это оказалось очень скучно. Ты просто выходишь в патруль с пэпээсниками и сидишь с ними часа четыре. Либо в отделе, либо ходишь по улице.

Бывают ситуации, когда ты подходишь к пэпээсникам, говоришь: «Здравствуйте, я дружинник». А тебе в лицо смеются: «Зачем тебе это»? Сами сотрудники считают, что дружинники не нужны.

На митинге я была понятой при задержаниях. На самом деле, полиция не имеет права брать дружинников в понятые — ими должны быть простые люди с улицы. Это нарушение закона.

Парней-дружинников на митингах просили гулять с полицейскими, сообщать о беспорядках. Возможно, их кидали в толпу как провокаторов. Те ребята, дружинники, которых я знаю, они бы смогли так поступить. Они не поддерживают митинги. Не считают людей, которые выходят на митинги, за людей в принципе. Как и полицейские.

Когда мы сидели понятыми в полиции, нам говорили, что сейчас привезут протестующих, и их надо бояться, они, мол, невменяемые и агрессивные.

Ирина. Фото: Алена Истомина

На деле, там были очень спокойные люди.

Сама я сидела в отделе и следила за митингом, читала страницу ФБК (организация признана экстремистской и исполняющей функции иностранного агента. — Ред.) и очень переживала за тех, кто вышел на улицу. Ну и еще сливала знакомым журналистам информацию о количестве задержанных.

Я к действующей власти отношусь плохо. То, что происходит <в стране>, не устраивает уже ровным счетом никого. Работу полиции оцениваю тоже очень плохо. Но и к Навальному отношусь средне.

Я не могу говорить, что те, кто выходят на митинги, — абсолютно хорошие, а полицейские — абсолютно плохие. Нет, в тех же органах наверняка есть хорошие люди, просто мне такие не попадались.

Денис Усков, 20 лет

Денис Усков. Фото: Алена Истомина

— Я со школы увлекался правом, историей, у меня есть родственники, которые работают в правоохранительных органах. Мне всегда были интересны силовые ведомства. Скорее всего, после вуза в этой сфере и буду работать. Поэтому и вступил в дружину.

На митингах я не работал, но знаю, что ребята-дружинники должны были просто фиксировать происходящее: если кто-то ведет себя агрессивно, бросается на полицию, они должны были все это снимать.

Я политикой особо не интересуюсь, но митинги мне не нравятся. И то, что происходит на митингах, тоже. Митинги в принципе бесполезны и опасны. Были случаи, когда задерживали людей с превышением полномочий. Смешанные чувства. С одной стороны, полиция просто выполняет свою работу, а с другой — человек ничего не сделал, а его избивают.

Последние митинги точно неправильные: я читал и от полиции слышал, что в 2012 году Навальный мошенником был, а сейчас он высказывает идеи, что не должно быть коррупции.

Ну это странно. Я не сомневаюсь, что он виновен. Слышал, что Европейский суд его оправдал. Но ведь Европа поддерживает Навального. Я думаю, решение признать его невиновным было неправомерным.

Борьбой с коррупцией должно государство заниматься. Неидеально, но у нас работают в этом направлении. То губернатора какого-то задержат, то полковника. Государству я доверяю больше, чем ФБК.

В стране мне почти все нравится. Только рост бедности — вот тут я вижу проблему. Но это больше проблема самих людей, проблема образования. Сейчас у молодежи нет мотивации учиться, и это приводит к бедности. Родители не уделяют время ребенку, он живет улицей, а потом эти дети не получают образования и не могут устроиться на нормальную работу. То есть виноваты родители, а государство просто не вмешивается. И правильно делает.

Путин как президент мне нравится. Он сильный лидер.

Да, свобода слова сейчас сжимается. И я нормально к этому отношусь. Ведь это связано с удержанием власти.

А меня нынешняя власть устраивает. Я как-то думал о других вариантах и понял, что лучше Путин. Поэтому я согласен с закручиванием гаек. Я не терпила, но пусть будет лучше так. Может, если к власти придет другой человек, все будет еще хуже, чем сейчас.

Рената, 21 год

Рената. Фото из соцсетей

— Я никогда ничего не нарушала, но почему-то боялась полиции. Два года назад у меня мошенники сняли деньги с карты. Было страшно, но я пошла к полицейским. Они оказались приятными ребятами, которые помогли мне, объяснили, как застраховать себя, куда звонить в таких ситуациях. Деньги мне не вернули — мы посмотрели, что мои мошенники сидели в тюрьме. А как там из тысячи человек найдешь того, кто взломал тебя с неизвестной страницы?

После этого случая у меня прошел страх перед полицейскими, поэтому, когда предложили пойти работать дружинником, я сразу согласилась. Это возможность дежурить с полицией, ездить на вызовы и участвовать в соревнованиях. Мне нравится военный спорт: марш-броски, военные операции.

Когда ты подходишь к людям, говоришь: «Я дружинник, пожалуйста, не курите тут», — люди реагируют адекватно. Скандалить начинают только во время одиночных пикетов, когда ты говоришь, что это тоже статья, что это считается за одиночный несогласованный митинг.

Я так разграничиваю: если человек стоит с плакатом «Защитим животных», то это пикет, а если плакат оскорбляет правительство, — это одиночный митинг.

Если человек напишет «Свободу Навальному», я тоже сочту это за одиночный митинг. К пикетам спокойно отношусь, а митинг — это же протест. Я считаю, что каждый человек имеет свое мнение, и если каждый будет выходить на площадь и митинговать, то получится хаос.

Надо учиться выражать свое мнение по-другому, в приличной форме, а протесты и крики ничего не изменят. Нужно обращаться к властям, если совсем плохо.

В Новосибирске десять тысяч человек зимой вышло. Для чего? Чтобы государство и полиция боролись со своими же родственниками?

Обстановка в стране накаленная. Сегодня ты хочешь изменить одно, а завтра — совсем другое. Мнения расходятся постоянно.

Полицейские очень хорошо работают. Но был случай, что я с мужчинами из МВД ездила проверять работу полиции. Один парень играл вора, я играла потерпевшую. В одном отделе при мне передали описание «преступника» дежурным. И вот парень, который был за вора, прошел мимо полицейских, спросил время, они ему вежливо ответили, хотя слышали ориентировку. Так он потом зашел в отдел, где я еще сидела и давала «показания», спросил у дежурной: «А вот у меня друга к вам доставляли, где он сейчас?» Ему вежливо ответили, что таких не было, и он ушел. То есть полицейские плохо слушали, плохо приняли заявление. Мошенник пришел в отдел полиции, а они даже не сообразили, что он разыскивается. А если бы это был реальный преступник?

Алена Истомина,

специально для «Новой»

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