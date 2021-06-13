Минимализм в использовании косметики может сэкономить деньги, время и значительно оздоровить кожу

Давно прошли те времена, когда мы брызгали водой на лицо для того, чтобы увлажнить кожу. Теперь многие из нас узнали о поэтапном уходе и используют несколько продуктов в день.

Хотя ухаживать за кожей и защищать ее необходимо – в конце концов, это самый большой орган нашего тела – информация о том, что именно нужно делать, может запутать. Давайте попробуем разобраться.

Минимализм в уходе

Нам постоянно говорят о новых, труднопроизносимых ингредиентах, которые мы должны немедленно начать использовать, и к тому времени, когда вы приобретаете все, что предположительно полезно, то получаете 12 продуктов, которые необходимо применять только вечером.

Это довольно затратно и, возможно, даже раздражает вашу кожу. Вот почему появилась новая тенденция борьбы с этими сложными, многоступенчатыми процедурами: минимализм. «Это использование минимального количества средств для достижения базового режима ухода за кожей», – объясняет доктор Шаайра Насир, дерматолог-консультант.

Итак, что нам нравится в этой новой модной тенденции, и как вы можете включить ее в свою жизнь?

Преимущества минимализма для здоровья кожи

«Кожный минимализм может сэкономить вам деньги и время, – говорит Насир. – Кроме того, это снижает вероятность раздражения из-за использования слишком большого количества продуктов или средств, которые не нужны (они могут совпадать в использовании и функциях)».

Пандемия заставила многих из нас отказаться от макияжа и больше инвестировать в ритуалы ухода за кожей. Насир говорит, что многие из ее клиентов со временем добавляют все больше шагов в свою рутину, либо потому что не получают желаемых результатов, либо потому что думают, что чем больше, тем лучше. Следование тенденциям тоже может этому способствовать – например, 10-ступенчатая корейская система ухода.

Нанесение слоями слишком большого количества продуктов чревато потенциальной опасностью. По мнению Насир, это может вызвать раздражение, которое может привести к высыпаниям и более серьезным состояниям, таким как прыщи, розацеа и экзема.

О чем следует думать, переходя на более минималистский уход

Насир рекомендует не торопиться. Вместо того чтобы собирать все продукты в своей повседневной жизни, применяйте их по одному – подождите несколько недель между изменениями – так вы действительно сможете проанализировать, помогает ли продукт вашей коже или вредит ей.

Она также советует знать свой тип кожи и соответственно выбирать ассортимент. Например, если у вас жирная кожа, ищите продукты с особой формулой. Проконсультируйтесь с терапевтом или дерматологом, если у вас есть вопросы.

Насир рекомендует использовать три основных продукта, которые каждый должен иметь в своем арсенале, чтобы создать надежный, но простой способ ухода за кожей:

хорошее очищающее средство;увлажняющий крем;солнцезащитный крем (SPF 30 или выше).

Пробуя новый подход, не ожидайте сразу увидеть изменения. Обычно нужно подождать 8 недель, прежде чем вы увидите полные результаты продукта.

Какие продукты вам следует использовать

Полезно знать свой тип кожи. «Когда дело доходит до очищающих средств, сухой коже необходимо больше увлажняющих средств в форме молочка, в то время как жирная кожа хорошо переносит пенящиеся очищающие средства», – рекомендует Насир. Увлажняющие кремы больше подходят для сухой кожи, в то время как для жирной лучше использовать лосьон или увлажняющая сыворотка – то, что не блокирует поры.

И, наконец, SPF. Он необходим только по утрам, после того как вы умылись и увлажнили лицо. Насир рекомендует солнцезащитный гель для жирной кожи, а всем остальным подойдет обычный крем.

Если вы хотите пойти дальше этих трех основных средств, то лучше использовать химический эксфолиант один или два раза в неделю. «Жирная кожа может переносить BHA (бета-гидроксикислоты), а сухая альфа-гидрокислоты, – говорит Насир. – Для антивозрастного ухода за кожей я рекомендую добавлять сыворотку с витамином С утром и ретиноид на ночь».

Это будет означать добавление большего количества косметики, так что будьте осторожны, действуйте постепенно и помните, что вам нужно избавиться от ненужных средств, а не добавлять как можно больше ингредиентов.