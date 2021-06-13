От джинсов до бикини. Что нужно взять с собой на пляжный отдых, чтобы не везти полные чемоданы

Тем, кто собирается в отпуск, необходимо знать, что взять с собой. Чем короче продолжительность поездки, тем больше вероятность того, что мы переборщим с количеством одежды.

Вот что следует упаковать в чемодан для поездки в отпуск.

Комплект для занятий фитнесом

Будьте реалистичными, вы же не собираетесь тренироваться каждый день. Как только вы примирились с этим фактом, лучше всего упаковать вещи соответствующим образом. Если вы хотите тренироваться несколько дней, возьмите легкий тренировочный костюм.

Кроссовки

Если вы знаете, что собираетесь активно двигаться, пара многофункциональных кроссовок – это идеальный выбор. Они будут также отлично смотреться, если вы наденете их с джинсами.

Рубашка

Совет профессионала: когда выезжаете на выходные, всегда надевайте объемную белую льняную рубашку. Вы можете носить ее с джинсами и выглядеть очень шикарно, но она также отлично подходит для дневного наряда, когда надевается верхняя часть купальника и пара классических шортов.

Шорты

Джинсовые шорты – это обязательный предмет одежды в летнее время, независимо от того, уезжаете вы всего лишь на выходные или на много недель. Найдите модель с высокой талией, которая красит любую фигуру.

Купальники

Если вам нужно свести свой выбор купальников к минимуму, упакуйте один вариант в смелом цвете. Это тот пляжный образ, который вас не подведет.

В то время как количество одежды сведено к минимуму, долгие выходные на пляже означают, что вы собираетесь проводить большую часть своего времени в воде или рядом с ней. Таким образом, упаковка трех купальников на 100 % приемлема. Просто убедитесь, что они являются классическими, и вы можете комбинировать их с любыми вещами.

Платье

Что касается поездки на выходные, то, скорее всего, у вас будет только один праздничный ужин. Не переусердствуйте. Упакуйте веселое, но универсальное хлопчатобумажное платье, которое выглядит потрясающе с минимальными аксессуарами, и окунитесь в непринужденную атмосферу.

Самый простой способ выглядеть шикарно на пляже – это надеть платье макси. Если вам нужно выглядеть презентабельно, такой наряд – это все, что вам действительно нужно.

Обувь

Каблуки на ужин вы вряд ли захотите надеть. Учитывая это, возьмите с собой пару сандалий или босоножек, которые являются более презентабельным выбором, чем просто резиновые шлепанцы.

Джинсы и топ

Для более повседневных образов варианты должны быть простыми. Хорошо на вас сидящие прямые джинсы следует брать с собой в каждую поездку, независимо от места назначения.

В паре с джинсами воздушный и женственный топ может заставить вас выглядеть более нарядно, даже если вы только что вышли из поезда или автомобиля.

Одно однотонное хлопчатобумажное платье-футболка всегда хорошо упаковывать в качестве повседневного варианта.

Свитер

Чтобы свести к минимуму объем, но подготовиться к различным погодным условиям, упакуйте один свитер. Убедитесь, что вам подходит его крой (например, у него вырез лодочкой), и выберите что-то классическое, например бретонскую полоску, которая может сочетаться практически с чем угодно.

Идеальный черный бикини

Вам, вероятно, не понадобятся три купальника в вашей поездке, но если вы хотите варианты в зависимости от того, как вы себя чувствуете, мы предлагаем взять с собой шикарный вариант в черном цвете. В нем вы не останетесь незамеченной.