 

Награжденные Путиным Герои Труда подняли флаг на Поклонной горе в Москве

13.06.2021, 3:25, Новости дня
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Герои Труда, которых сегодня наградил Владимир Путин, подняли российский флаг над Поклонной горой в Москве.

Флаг РФ подняли на вершину флагштока под звуки оркестра. После гимна участники церемонии возложили красные гвоздики к Вечному огню напротив Музея Победы.

Цветы к Вечному огню возложили капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Геннадий Антохин, тракторист общества с ограниченной ответственностью им. Кирова Александр Бондаренко, машинист крана доменного цеха АО «Евраз» ЗСМК Людмила Суслякова и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова, передает РИАМО.

В мероприятии также участвовали юнармейцы, кадеты, суворовцы, волонтеры Победы, поисковики.

День РФ отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.



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