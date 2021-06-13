Похитившую в Подмосковье ребенка няню нашли и задержали

Пропавшую из Видного двухлетнюю девочку нашли. Женщину, которая без ведома матери увела ребенка, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержана 34-летняя уроженка города Москвы, которая скрылась в неизвестном направлении с малолетней дочерью заявительницы», – цитирует РИА «Новости» Волк.

Она подчеркнула, что женщину с ребенком обнаружили в городском округе Балашихе. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Как информирует ГСУ СК по Подмосковью, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

Ранее в СК сообщили, что в городе Видное в Подмосковье пропал двухлетний ребенок. В полицию обратилась мама девочки после того, как ее подруга увела дочку в неизвестном направлении. Следователи организовали проверку, ребенка и женщину ищут.