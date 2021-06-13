 

Похитившую в Подмосковье ребенка няню нашли и задержали

13.06.2021, 3:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пропавшую из Видного двухлетнюю девочку нашли. Женщину, которая без ведома матери увела ребенка, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержана 34-летняя уроженка города Москвы, которая скрылась в неизвестном направлении с малолетней дочерью заявительницы», – цитирует РИА «Новости» Волк.

Она подчеркнула, что женщину с ребенком обнаружили в городском округе Балашихе. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Как информирует ГСУ СК по Подмосковью, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

Ранее в СК сообщили, что в городе Видное в Подмосковье пропал двухлетний ребенок. В полицию обратилась мама девочки после того, как ее подруга увела дочку в неизвестном направлении. Следователи организовали проверку, ребенка и женщину ищут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / В США обанкротился крупный игрок на рынке сланцевой нефти

28.04 / Дегтярев вручил медикам ключи от служебных квартир

25.10 / В МВД Белоруссии сообщили о попытках нападения на силовиков во время акции протеста

12.04 / Сотрудницу банка в Приморье заподозрили в краже денег с карт пенсионеров

27.10 / Власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью

25.10 / Вирусолог назвал сроки стабилизации коронавирусной обстановки в РФ

15.09 / В Белоруссии заявили о причастности Польши и Литвы к дестабилизации ситуации в Минске

06.08 / Формула-1. Себастьян Феттель станет гонщиком Racing Point

22.05 / Депутат парламента Греции обратилась в МИД из-за нарушения в ЕС прав греков Крыма

25.09 / В американском Луисвилле на фоне протестов ранены двое полицейских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика