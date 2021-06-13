Стало известно о переходе мэра Кисловодска в состояние комы

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13.06.2021, 3:25, Новости дня
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Главу Кисловодска Александра Курбатова прооперировали после падения с электросамоката, сообщила городская администрация. По словам источника, Курбатов впал в кому.

«Он находится в реанимации в тяжелом состоянии», – говорится в аккаунте администрации Кисловодска в соцсети Instagram.

По информации телеканала «Рен-ТВ», у Курбатова выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы легких и колена, а также повышенную сатурацию и частичную контузию мозга. Состояние главы Кисловодска оценивается как крайне тяжелое. Тем не менее о транспортировке чиновника в столицу речь пока не идет. «Курбатову направят врачей из Москвы», – сообщил источник.

Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что глава Кисловодска Александр Курбатов находится в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, врачи борются за его жизнь.



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