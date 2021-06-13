Мнение: О бумеранге для Украины: какая боль, какая бо-о-оль…

Да, иногда они возвращаются – бумеранги. Недаром же сказано: посеешь ветер – пожнёшь бурю ©

Нигде в мире предстоящая российско-американская встреча в верхах не вызывает такого жгучего интереса, как у соседей. Как российские, так и американские официальные лица в одну дуду твердят, что от саммита президентов Байдена и Путина не имеет смысла ждать прорывов.

Но #Украина с замиранием сердца ждёт. И читать украинские СМИ – #сейчас бальзам на душу путриотов. Которые уже говорят о настигшей карме.

Нас ждёт новый мир — жесткий, прагматичный, беспощадный, – предрекает украинский политический аналитик Александр Кочетков в издании «Главред», которое совершенно точно не назовёшь пропутинским. Что же там будет жёсткого? Да просто «транзит российского газа будет сворачиваться, и вдобавок к нынешним бюджетным проблемам у нас добавятся расходы на содержание системы трубопроводов, без которой любой газ — хоть российский, хоть украинский — невозможно доставить до конечных потребителей, а это дополнительные 2-3 млрд долларов в год, которые украинские граждане вряд ли потянут (сейчас это оплачивается за счёт средств за транзит газа)».

Да, главная проблема Украины в том, что её ключевая ставка не сыграла. В Киеве надеялись, что #США, действуя в украинском интересе, смогут остановить достройку «Северного потока – 2». Но 46-й президент Джо #Байден, которого украинцы считали чуть ли не своим, «внезапно» решил преследовать американский интерес. Который на сегодняшний день заключается в том, чтобы сколотить единый большой фронт против Китая. Ради чего можно пойти на компромисс не только с Германией, но и с Россией по «Северному потоку».

И вот в конце мая в Белом доме решили не вводить санкции против компании-оператора «Северного потока — 2» и её руководителя — Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником российского президента Владимира Путина. «Проект был полностью завершён ко времени, когда я вступил в должность. И вопрос уже не стоит, могу ли я позволить или не позволить Германии что-то делать… Ввести санкции прямо сейчас, на мой взгляд, было бы контрпродуктивно для наших отношений с Европой», — объяснил своё решение Джо Байден. А госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что отказ от антироссийских санкций в части газопровода «соответствует национальным интересам» Америки.

Конечно, украинский истеблишмент ещё надеется на чудо и с упоением слушает тех иностранных политиков, которые говорят, мол, ещё есть шансы устроить всё так, чтобы «Северный поток — 2» в конце концов не состоялся. Но в глубине души зреет понимание, что игра, по большому счёту, проиграна. Три большие державы, Германия, США и #Россия, договорились между собой, и Украине придётся иметь дело с последствиями не самыми радужными. В лучшем случае она может рассчитывать, что «Нафтогаз» будет получать от РФ плату за транзит тех объёмов голубого топлива, которые не влезут в оба «потока» – это пообещал Владимир #Путин. В худшем – надеяться, что Германия проинвестирует проекты по добыче водорода из метана, и в результате именно первоэлемент из Украины заменит российский газ в украинской ГТС. Но это дело очень отдалённого будущего.

Пока же возникает вечный славянский вопрос: кто виноват?

И вот тут нужно вернуться назад лет на 10. Собственно, сегодняшние проблемы Украины берут своё начало в идее «ускоренной евроинтеграции», которую в ходе предвыборной кампании выдвинул, а после избрания на высший пост активно проводил… пророссийский президент Виктор Янукович. Опять же, вопреки мнению пропагандистов Кремля, в самом этом курсе не было ничего антироссийского. Самая суть заключалась в том, чтобы через имплементацию в украинское законодательство европейских правовых норм и принципов ведения бизнеса получить дополнительные возможности для развития национальной экономики. Без коррупции, без монополизма, без олигархии.

К концу 2013 года все эти соглашения были на мази, но тут вмешалась Россия возник один вопрос: договорённости с #ЕС в том виде, в котором они предполагались к заключению, фактически превращали Украину в backdoor на российский рынок. Поскольку с Евросоюзом возникала зона де-факто беспошлинной торговли, а с Россией она существовала в рамках действующих двусторонних и многосторонних договоров, европейские товары, пройдя перемаркировку на украинских предприятиях, попадали бы в РФ без пошлин и налогов. Причём все российские попытки как-то урегулировать эту проблему натыкались на активное противодействие Украины. Которой, очевидно, хотелось и рыбку съесть…

Дальше произошло то, что произошло, и отказ Виктора Януковича от подписания уже готовых документов с ЕС породил целую цепь событий, итогом которых стал российско-украинский конфликт, сохраняющийся и до сих пор. Одним из следствий которого стала подмена понятий: #Украина внезапно из части Европы превратилась в главный форпост против «российской агрессии». Это стало, по большому счёту, единственным содержанием украинской внешней и внутренней политики, тогда как важные для ЕС темы гармонизации законодательства, борьбы с коррупцией, судебной реформы, антимонопольной политики и т.п. внезапно ушли даже не на второй, а на десятый план.

В какой-то момент эта чисто тактическая ставка для Украины сработала. Но стратегически, как сейчас показывает сама жизнь, она оказалось проигрышной. Ибо у больших держав, помимо украинского, есть ещё собственные интересы. Которые постоянны, в отличие от ситуативных союзников.

Нет, в принципе, можно понять боль украинцев, почувствовавших, как их предали. Но, по большому счёту, кому им винить за это, кроме самих себя?

И да, нет ли в этой истории какого-то намёка или даже урока для России?

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