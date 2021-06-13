«Пока не обеспечим массовую вакцинацию»

Собянин ввел в Москве нерабочие дни с 15 по 19 июня и закрыл ночные бары и клубы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе. Документ опубликован на сайте властей столицы.

Работникам в эти дни сохранят заработную плату. Помимо продления выходных, с 13 по 20 июня в Москве временно приостановят работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Бары, клубы и другие заведения общепита будут закрыты с 23:00 до 6:00.

С 13 июня работодателям рекомендовано перевести как минимум 30% сотрудников на удаленку, а также всех сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Исключение — те, кто привился от коронавируса.

«Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», — сообщил Собянин в своем блоге. Он отметил, что из-за роста заболеваемости тысячи коек в медучреждениях столицы будут перепрофилированы.

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За последние сутки в Москве зафиксировали 6701 новый случай заражения коронавирусом, что стало максимальным приростом с начала года. По стране суточный прирост заболевших составил 13 510 — это максимум с середины февраля. По словам президента Владимира Путина, на данный момент прививку от коронавируса сделали 18 млн россиян. Он также заявил, что ни одного случая серьезных осложнений не было выявлено.

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