Моет голову раз в неделю, а волосы сушит естественным путем: современная “Рапунцель” раскрыла свои секреты

Девушка, которая не стриглась десять лет, имеет волосы длиной 120 сантиметров – это ниже колен.

Гламурную Джози Одди (27 лет) называют настоящей Рапунцель из-за ее длинных волос. Она начала отращивать их ради эксперимента. Теперь девушка надеется, что ее локоны будут продолжать расти, пока не достигнут земли.

Как ухаживать за волосами такой длины?

Джози – мать и домохозяйка, у нее есть четырехлетний сын Рокко. Несмотря на это, у молодой женщины есть время на уход за волосами. Она рассказала, что поддерживает свои локоны в идеальном состоянии, избегая лишнего воздействия тепла, и моет голову один, реже – два раза в неделю. Плюс Джози всегда использует натуральные масла в рамках ухода за своей шикарной шевелюрой. И никогда не сушит голову феном.

“Около 10 лет назад мои волосы были длиной до плеч, и я просто решила, что попробую отрастить их и посмотрю, насколько меня хватит”, – делится она.

Каково жить с такой длиной?

“Я иногда сажусь на волосы, и это больно. Бывает, что мой муж Адам, когда присаживается рядом, тоже цепляет мои локоны, это неудобно”, – рассказывает Джози.

Когда девушка выходит на улицу, ее всегда останавливают и расспрашивают о волосах. В основном люди интересуются, являются ли они наращенными, и не верят, когда она отвечает, что это ее собственные локоны.

“Некоторых моих друзей раздражает, когда мы ходим по магазинам и нас постоянно останавливают, чтобы расспросить меня про волосы”, – сокрушается Джози.

Девушка также сказала, что получает много внимания от маленьких девочек, которые сравнивают ее длинные локоны с волосами Рапунцель.

“И когда я говорю им, что это настоящие волосы, они не могут в это поверить и хотят узнать обо всех средствах по уходу, которыми я пользуюсь”, – говорит она.

Секреты роста волос

Джози не скрывает, в чем секрет ее красоты: “Я думаю, что регулярная стрижка способствовала росту моих волос. Каждые два месяца мне отрезают по сантиметру, и это действительно важно. Мои волосы отрастают еще больше с каждым разом, когда я их подстригаю. Мне нравится, что мои локоны здоровые, это большая редкость. Наверняка вы знаете людей с длинными волосами, у которых кончики секутся и выглядят неровными. Это некрасиво. К счастью, у меня нет таких проблем”.

У Джози действительно нет никаких секущихся концов. Поэтому, пока ее волосы выглядят столь здоровыми, она и дальше намерена их отращивать. Девушка призналась, что не планирует менять имидж, пока не станет бабушкой и не будет выглядеть с такой прической глупо. И добавила, что волосы – это часть ее личности. Если она когда-либо и мечтает подстричься, так это в летнюю жару.

“Летом мои волосы кажутся мне одеялом на спине. С ними очень жарко”, – делится она.

Что ж, глядя на фото, в это нетрудно поверить. Но ведь красота, как говорится, требует жертв.