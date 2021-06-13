Скупают посуду желающие выглядеть богаче: как тяга к покупкам нас характеризует

Тяга к покупкам наблюдается у многих мужчин и женщин. Часто мы занимаемся шоппингом для решения конкретных психологических задач. Приобретение вещи дарит некоторое чувство удовольствия, позволяет легче бороться со стрессом.

Однако в психологии считается, что необходимо разграничивать итоговые покупки по категориям. Эксперты проанализировали ситуацию и рассказали, как страсть к приобретению тех или иных вещей характеризует личность. На что же следует обратить внимание?

Сумочки

Сумка – неотъемлемый аксессуар в жизни любой женщины. Причем нередко у представительниц прекрасного пола собирается сразу несколько изделий такого класса. На каждый день недели или случай в жизни. Страсть к покупке сумочек психологи связывают с неуверенностью в красоте фигуры.

По мнению экспертов, приобретением яркого и роскошного аксессуара дама пытается компенсировать проблемы с талией или другими частями тела. Она как бы старается сдвинуть акцент внимания с ее фигуры на сумочку.

Терапевт Оливия Джеймс во время беседы с работниками прессы подчеркивает, что довольно часто производители намеренно повышают интерес у потребителей к их продукции. Некоторые бренды рекламируют собственные сумочки в качестве пропуска в своеобразный элитарный клуб.

Есть и другой момент. Некоторые психологи отмечают, что любящие сумочки дамы обожают подарки. Специалист Сара Грегг уверяет, что с помощью этого аксессуара дамы пытаются подать сигнал остальным девушкам, указав, что у них есть любимый человек, внимательно заботящийся об итоговом имидже партнерши.

Косметика

По мнению экспертов, косметикой часто запасаются неуверенные в себе личности. Особенно остро это наблюдается в тех случаях, когда человек стесняется собственного внешнего вида. Использованием обилия косметических средств он пытается “заглушить” имеющиеся огрехи во внешности.

Представленный тезис подтвердили в исследовании, опубликованном на страницах издания The Journal Of Cosmetic Science. Эксперты отмечают, что люди, не любящие собственную внешность, чаще других покупают больше косметики. Причем иногда они делают это в ущерб остальным товарам.

Психолог Сара Грегг уверяет, что это характерно для женщин, использующих макияж в качестве своеобразной маскировки. Дамы, применяющие косметику лишь для поддержания черт, много денег на эту категорию товаров стараются не тратить.

Дорогостоящая одежда

Чаще люди связывают шопинг с покупками дорогостоящей одежды. Это тоже может указывать на некоторые проблемы личности. Дамы, скупающие дизайнерские роскошные вещи, часто живут в вымышленном мире собственных фантазий. Человек пытается показаться окружающим тем, кем он хочет быть, но не является в данный отрезок времени.

Сара Грегг считает вещи некоторым способом подчеркивания идентичности и самовыражения. Однако часто у людей скапливаются колоссальные гардеробы. Причем многие вещи последний раз были надеты в примерочной магазина. Чрезмерно активное приобретение вещей часто показывает на рост фантазий человека. Шопоголик постепенно отрывается от существующей реальности и переходит в мир собственных грез.

Гаджеты

Мир меняется стремительно. Технологии, казавшиеся невероятными 10-15 лет назад, уже прочно вошли в повседневный быт людей. Ничего плохого в новых телефонах, фитнес-браслетах или смарт-часах нет. Для большинства из нас эти устройства являются надежным помощником и одним из самых верных друзей.

Гораздо хуже, если человек стремится постоянно обновлять модель. Допустим, пользователь год назад приобрел флагман любимого бренда. Через 12 месяцев телефон работает довольно хорошо и надежно. Необходимости менять устройство нет в принципе. Однако компания выпустила новую флагманскую модель, отличающуюся еще более значимыми характеристиками. Наш герой отправляется в магазин и покупает себе новое устройство. Вот такое поведение может указывать на определенные проблемы.

Очень часто такими действиями люди стремятся подчеркнуть собственный статус и уровень доходов. То есть сама новинка человеку не нужна в принципе. Он делает покупку лишь для демонстрации окружающим своего благосостояния.

Сара Грегг во время беседы с журналистами подчеркнула, что довольно часто люди, постоянно обновляющие технику, в большей степени озабочены имиджем, чем конечными финансовыми затратами.

Речь для таких людей идет не о телефоне, а о некоторой социальной идентичности. Новейший смартфон позволяет почувствовать себя “избранным”. Меняются и ощущения человека. На фоне этого постепенно растет зависимость по отношению к покупкам.

Эксперты отмечают, что довольно часто такая практика приводит к массе дополнительных проблем. Желание совершить покупку лишь ради имиджа провоцирует необходимость влезания в кредитную кабалу. Результаты этого разрушающего поведения могут быть очень и очень печальными.

Обувь

Обувь – еще одна популярная статья расходов у многих шопоголиков. Люди готовы платить десятки, а то и сотни тысяч рублей за какую-нибудь оригинальную модель известного бренда.

По мнению профессора Сюзанны Феррис, обувь многими людьми воспринимается как своеобразный элемент коллекционирования. Для доказательств своих слов она просит просто посмотреть на способы хранения этих аксессуаров. Туфли, кеды, кроссовки, ботинки другую обувь такие люди стараются содержать так же, как хранили бы какие-нибудь произведения искусства.

Психотерапевт Дайана Паркинсон во время беседы с работниками прессы отметила, что покупка обуви помогает человеку кратно улучшить собственное психоэмоциональное состояние. При выполнении расчета в нашей голове выделяется гормон счастья. Именно дофамин ответственен за удовольствие, которое мы получаем при совершении покупки.

Парфюмерия

Нередко многие люди довольно активно затариваются и разной парфюмерной продукцией. Такой вариант шопоголизма появляется нечасто, но списывать его со счетов тоже не стоит.

Терапевт Оливия Джеймс связывает любовь к таким покупкам с депрессивным состоянием человека или желанием соответствовать образам известных личностей. Многие фанаты знают, каким парфюмом пользуются их кумиры. Приобретение такой же туалетной воды призвано увеличить идентификацию человека, приблизиться к недосягаемому миру звезд шоу-бизнеса.

Иегуда Шенфельда из Тель-Авивского университета склоняется к мнению, что большое количество парфюмерии свидетельствует о депрессии. Нередко такие ситуации приводят к снижению обоняния. Ухудшение работы рецепторов женщины пытаются компенсировать обилием парфюма.

Посуда

Терапевт Оливия Джеймс считает, что многие люди скупают посуду из-за желания показать собственные высокие доходы. Причем чаще домашнюю утварь приобретают исключительно для демонстрации окружающим. Однако желание покупать что-то домой в условиях пандемии COVID-19 многие эксперты считают вполне естественным. Человеку свойственно заботиться о пространстве, где он вынужден долго находиться.

Детские вещи

Частые покупки детских вещей могут свидетельствовать о сверхкомпенсации. Человек приобретает что-то для своего ребенка, но на подсознательном уровне совершает эту покупку для себя.

Многие также хотят испытать счастье дарения. Дети, как правило, выказывают больше радости от новых вещей. Поэтому-то они и становятся частыми “жертвами” дарителей. Человеку приятно увидеть счастье и радость в глазах ближнего. Малыши дают этих эмоций значительно больше.