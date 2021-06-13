 

Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году

13.06.2021, 2:58, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что урожай этого года будет хорошим. По его словам, страна «на 80% сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания».

«За 2020 год, он пандемийный был, у нас, судя по всему, был рекорд по поставкам на экспорт [сельхозпродукции]. Вот мы всегда гордились тем, что поставляем продукцию оборонного назначения, – в последние годы было по 15 млрд долларов [в год], но в голову не могло прийти, что мы будем поставлять продукты питания на экспорт», – цитирует ТАСС президента.

По его данным, в прошлом году «вышло на 30 млрд долларов» по экспорту продукции агропромышленного комплекса, «в два раза больше, чем продукция оборонных предприятий».

Глава государства подчеркнул, что РФ «на 80% сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания». «Это серьезная вещь», – уверен он. Путин уточнил, что также хорошие результаты показывает отечественное сельхозмашиностроение. «В 2014 году на внутреннем российском рынке 20% было [отечественных сельхозмашин], сейчас – 60[%], даже за 6-7 лет движение очень заметное, серьезное», – оценил он. По мнению главы государства, такой результат связан и с программой импортозамещения.

«Надеемся на урожай хороший этого года, судя по всему, он должен быть хорошим», – сообщил Путин.

Ранее Путин обратил внимание на небольшую зарплату тракториста-Героя труда. Он поинтересовался размером зарплаты у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что средняя зарплата составляет 24 тыс. рублей в месяц. Президент пообещал, что власти будут и дальше поддерживать развитие села, а руководители отрасли должны подумать о зарплатах.

Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей «Горой Труда России» и государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.



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