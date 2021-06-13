 

В НАТО решили выступить против развертывания ядерных ракет в Европе

13.06.2021, 2:58, Новости дня
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Страны НАТО в преддверии российско-американского саммита могут выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщили американский и европейский источники Defense News.

«Союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе», – приводит текст статьи РИА «Новости».

По словам источников издания, такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

По имеющимся у издания сведениям, эта мера рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Россией и подготовить почву для диалога по вопросам контроля над вооружениями в преддверии саммита РФ-США 16 июня в Женеве.

В понедельник президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили стратегию Североатлантического альянса в отношении России.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент РФ Владимир Путин также подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент РФ направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.



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