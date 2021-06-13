Байден обсудил с премьером Италии Россию и Китай

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и итальянский премьер-министр Марио Драги в ходе встречи на полях саммита G7 в графстве Корнуолл на юге Англии обсудили политику в отношении России, Китая и Ливии, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры двух стран договорились вместе работать над глобальными вызовами и общими внешнеполитическими приоритетами, включая Китай, Россию и Ливию», – приводит заявление пресс-службы Белого дома РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что стороны обязались укрепить связи между Италией и США.

Накануне стало известно, что лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй договорились о необходимости выработки единого подхода к Китаю. Раннее страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.