 

Байден обсудил с премьером Италии Россию и Китай

13.06.2021, 2:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и итальянский премьер-министр Марио Драги в ходе встречи на полях саммита G7 в графстве Корнуолл на юге Англии обсудили политику в отношении России, Китая и Ливии, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры двух стран договорились вместе работать над глобальными вызовами и общими внешнеполитическими приоритетами, включая Китай, Россию и Ливию», – приводит заявление пресс-службы Белого дома РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что стороны обязались укрепить связи между Италией и США.

Накануне стало известно, что лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй договорились о необходимости выработки единого подхода к Китаю. Раннее страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / В Украину идут похолодание и ночные заморозки – Укргидрометцентр

23.05 / Die Welt – пандемия обошлась немецкой экономике почти в €300 млрд

07.09 / Экс-жена Павлика рассказала, о чем мечтал покойный сын

12.01 / У Зеленского сообщили, что президент не будет реагировать на введение санкций США против Дубинского

23.11 / 54,3% украинцев заявили, что с начала пандемии COVID-19 в их семьях стало меньше денег – опрос

30.08 / Число инцифицированных COVID-19 в мире приближается к 25 млн человек

01.10 / Гелиевые воздушные шары решили запретить на Камчатке

15.05 / Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России

18.11 / Ростуризм предложил возмещать часть стоимости детских путешествий по стране

09.06 / Денисова заявила, что оккупанты нарушают права детей из ОРДО на образование и свободное передвижение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика