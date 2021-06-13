 

Партия “Зеленые” в Германии официально выдвинула на пост канцлера Бербок, которая выступает против “Северного потока – 2”

13.06.2021, 2:43, Новости дня
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Об этом сообщила пресс-служба партии в Twitter.

Канал ZDF уточнил, что выдвижение Бербок поддержали 98,5% делегатов съезда. Она возглавит список партии вместе с Робертом Хабеком. 

Mit @ABaerbock und Robert Habeck als Duo an der Spitze und Annalena als unserer Kanzlerkandidatin gehen wir in den Wahlkampf unseres Lebens. Wir wollen dieses Land mutig, entschlossen und mit neuem Schwung aus der Krise führen. Wir sind bereit. Bereit, weil ihr es seid. #dBDK21 pic.twitter.com/845QyulGWb

— BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) June 12, 2021

Согласно опросу канала ZDF, результаты которого обнародовали 10 июня, поддержка партии снизилась на три процентных пункта по сравнению в маем и составляет 22%, рейтинг самой Бербок упал с 43% до 28%.

Правящий блок ХДС / ХСС, согласно этому опросу, лидирует и имеет поддержку 28% избирателей (+4 процентных пункта), рейтинг кандидата политсилы на пост канцлера Армин Лашет – 43% (+6 процентных пунктов).  

Контекст:

Нынешний канцлер Германии, представитель ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы, которые пройдут этой осенью. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

Партия сейчас в оппозиции к правительству, возглавляемому Меркель. На выборах в 2017 году “Зеленые” получили 8,9%. 

Бербок – член партии “Союз 90 / Зеленые” с 2005 года, с 2013-го – депутат Бундестага. Одна из центральных тем политика – борьба с изменениями климата. Также она выступает против строительства газопровода “Северный поток – 2”.  “Ущерб внешней политике растет с каждым днем, когда правительство Германии придерживается этого кремлевского проекта”, – говорила она в интервью каналу ZDF, обнародованном в начале февраля. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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