 

“Нам пришлось стать нацией”. В Беларуси сняли фильм про боксера Кудина, которому грозит экстрадиция из РФ. Видео

13.06.2021, 2:42, Новости дня
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“Мы все были гражданами, которые вышли из своих домов с мирными целями, но нас записали в экстремисты, оппозицию, врагов и предателей. И нам пришлой стать нацией, защищаться и защищать тех, кто рядом. Наша страна так и не оправилась с того дня”, – описывают авторы события августа 2020 года.  

В описании к фильму сказано, что это биография белорусского спортсмена, многократного чемпиона мира по тайскому боксу среди любителей и чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год) Алексея Кудина.

В августе 2020 года на него в Беларуси завели уголовное дело по статье о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, отмечало “Настоящее время”. Его задержали после акции протеста 10 августа, а 21 августа отпустили. Сам спортсмен говорил каналу, что “применил самооборону, пострадало несколько силовиков”. 

21 января Кудина задержали в Москве, сообщал в Instagram Белорусский фонд спортивной солидарности. Ему грозит экстрадиция.

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Допис, поширений SOS BY (@sos_by_2020)

В фильме говорится, что в январе белорусские и российские спортсмены обратились к генпрокурору РФ Краснову с просьбой не допустить экстрадиции Кудина в Беларусь. 

Заседание суда в РФ по экстрадиции состоится 18 июня, пишет Tribuna. 

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

видео

Видео: Радио 97 / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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