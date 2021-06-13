Мнение: «Мир сошел с ума. Россия не исключение.»

Здравствуйте

За сегодняшний день (08 июня 2021 года) узнал такие новости:

1. Прислали по Вотсапу ролик. Первые секунд 30 думал, что женщина жалуется на бесправие малого бизнеса в России, но дослушав этот ролик до конца, понял, что это крик души о нашей стране, крик от безысходности, от непонимания, что происходит, и как жить дальше.

По большому счету написал эту статью только из-за этого ролика.

Послушайте и посмотрите, пожалуйста:

https://youtu.be/kxPg5YHjaj0

Это ролик о том, что из наших детей собираются растить вот таких успешных людей. Познакомьтесь, это Даня Милохин — ЛИЦО СБЕРБАНКА:

https://vse-o-vseh.ru/wp-content/uploads/78dcfd367471d2f25937d91e64f507ba.jpg

Много ли людей хочет, чтобы их дети выросли такими успешными?

2. Ольга Бузова теперь будет играть во МХАТе. На всякий случай МХАТ – это Московский Художественный АКАДЕМИЧЕСКИЙ Театр. По сути подразумевается, что в нем должны быть академики театра и цвет интеллигенции.

Сегодня об Ольге Бузовой, как новом цвете интеллигенции, много жужжат в интернете. Все жужжат по-разному. Думаю, что жуЖЖат уже и в ЖЖ.

Например, в статье «Профессиональные актеры в шоке от прихода Бузовой во МХАТ» https://newizv.ru/news/culture/08-06-2021/professionalnye-aktery-v-shoke-ot-prihoda-buzovoy-vo-mhat

Не сильно удивился, когда Бузова выступала в «Ледниковом Периоде», совсем не удивился когда прочитал статью ««Мне 35 лет, и я дура»: Бузова вышла пьяной на концерт в Волгограде». Но Бузова во МХАТе – это перебор, говорящий о деградации Устоев нашего Российского общества, тех устоев, которые были еще в досоветской России. Тех устоев, которые всегда были визитной карточкой нашей страны во всем Мире.

Могу даже предположить, что все россказни о моральном (правильнее сказать аморальном) образе Бузовой легенды, но и в этом случае чистой правдой остается то, что Бузова выбрала себе такую легенду. А те, кто пойдут по ее пути, будут в эту легенду верить и воплощать в реалии своих жизней уже наяву. Верить не в божеские ценности, а в идеалы аморальной жизни. Приход Антихриста в натуральном виде.

И ответственность за это лежит на Ольге Бузовой и на тех, кто раскручивает ее по этой легенде. И на тех, кто поддерживает ее, имеющую такую легенду. А может и не легенду. А не все ли равно в данном случае.

По сути Бузова и есть тайный агент тех, кто убивает в молодых поколениях мораль и чистые помыслы.

По сути образ Бузовой и есть инструмент сил, разваливающих Россию изнутри; уничтожающих многовековые российские ценности; возвеличивающих материальное благосостояние, как первостепенное благо; плодящих будущих предателей России.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Ощущение, что если так дальше пойдет, то Президентство Ксюши Собчак или Лены Миро (беспардонная и циничная топ-жуЖЖалка из ЖЖ) не за горами.

P.P.S. Некоторые дополнительные факты в Досье о прогнившем облике Сбербанка в статье «Штрихи к портрету СБЕРБАНКА»

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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