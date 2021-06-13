Мнение: Запретит ли Собянин москвичам выходить из дома?

Не всем. А исключительно тем, кто не сделал прививку от коронавируса…

Росстат пересчитал количество умерших от коронавируса с апреля по декабрь прошлого года и установил, что эта зараза забрала 144 691 человек. При этом раньше Росстат утверждал, что в 2020 году от коронавируса умерло104,8 тысячи человек.

144 691 человек, умерших от COVID-19, – это 6,8% от 2 138 586 россиян, скончавшихся в 2020 году.

Многовато. Но прививаться народ не торопится.

Мэр Москвы Сергей Собянин обьявил в столице выходные с 15 по 19 июня, видимо, рассчитывая, что в эти дни москвичи бросятся прививаться.

«Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите» – заявил Собянин.

Меня ничуть не удивит, если после 19 июня Собянин подпишет указ, существенно ограничивающий передвижение непривитых москвичей…

Фотография отсюда

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