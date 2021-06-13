«Там не разговаривают, там — убивают»

Анна Манылова, подруга похищенной из шелтера в Махачкале Халимат Тарамовой прилетела в Петербург. «Новая» с ней поговорила.

Анна Манылова, одна из двух девушек, похищенных силовиками из шелтера в Махачкале вечером 11 июня прилетела в Санкт-Петербург (ранее Манылову освободили по дороге в Чечню; местонахождение ее подруги Халимат Тарамовой по-прежнему неизвестно). В аэропорту Пулково девушку встречали журналисты и адвокат «ЛГБТ-сети» Ксения Михайлова.

Анна Манылова (справа) и адвокат «ЛГБТ-сети» Ксения Михайлова. Фото: Елизавета Антонова / для «Новой»

Напомним, вечером 10 июня полицейские из Дагестана и Чечни вломились в кризисную квартиру в Махачкале в поисках чеченской девушки Халимат Тарамовой. По некоторым данным, Халимат — дочь замминистра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова. Девушка сбежала из дома после побоев и угроз из-за своей сексуальной ориентации. Вместе с подругой Анной Маныловой из Перми она хотела уехать в безопасное место, и обратилась за помощью к «Российской ЛГБТ-сети».

Халимат Тарамовой 22 года, Анне — 26. «Мы познакомились с ней год назад: она мой самый близкий человек, так же как и я для нее, — рассказала Манылова. — Родители запрещали ей со мной общаться. Мне звонили ее братья, угрожали. Мне звонил ее муж, писал голосовые. Мы встречались иногда, но в основном созванивались и переписывались. Мы просто очень близкие подруги…»

По словам Анны, она приняла решение приехать в Махачкалу после того, как Халимат долгое время не могла выйти с ней на связь.

«Она полгода сидела без связи, — продолжает девушка. — За ней была слежка: у нее забрали паспорт в РУВД ее района. Угрожали отцу и угрожали ей. Она постоянно сталкивалась с домашнем насилием со стороны мужа, со стороны родителей. Когда мы с ней встретились — все было хорошо. Я приехала в Грозный, а дальше мы выехали в сторону Махачкалы. У нас совсем не было выбора. Я не могла оставить свою подругу умирать, мы должны были попытаться что-то сделать».

В кризисной квартире в Махачкале девушки находились с 4 июня, и, по словам Анны, все это время не чувствовали себя в безопасности. Вот как Манылова описывает события 10 июня, когда в квартиру пришли силовики:

«Сотрудники ворвались вечером, всех, кто проживал в этой квартире скрутили, вытащили на улицу, а мы с Халимой убежали на балкон. И когда зашел ее отец, мы пригрозили, что спрыгнем. Моя подруга была готова на это, потому что для нее лучше спрыгнуть, чем попасть обратно в Чечню. Для нее это самое страшное. Остальные девочек сразу вывели.

Я не знаю, что с ними происходило — были ужасные крики. Мы думали, что их там режут».

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«После того, как всех вывели из квартиры, мы слезли с балкона. Вышли самостоятельно с молодым человеком — он представился нам соседом и пообещал нас вывести. В итоге он тоже оказался чеченцем. Он отвез нас в МВД Ленинского района Махачкалы, где мы несколько часов с ними разговаривали, нам обещали защиту, обещали нас вывезти, но не в Чечню. В итоге, как только нас вывели во двор — там ждала толпа чеченцев на джипах. Ее (Халимат. — Е.А.) силой тащили по асфальту, она сопротивлялась, я ничем не могла ей помочь.

После того, как Халимат посадили в автомобиль и увезли, саму Анну отпустили из отделения без объяснения причин.

«Я не знаю, что меня спасло, меня просто оставили, — признается девушка. — Я пыталась написать заявление [в полицию], но меня выставили на улицу. Куда повезли Халиму, мне не сказали. Но

номера [автомобиля] были чеченские, и там стояли чеченцы, было очевидно, куда они поехали».

По словам адвоката «ЛГБТ-Сети» Ксении Михайловой, юристы организации уже подали заявление в полицию о похищении Халимат Тарамовой, сейчас «ЛГБТ-Сеть» готовит обращение в ЕСПЧ по 39 правилу, требуя обязать российские власти незамедлительно уведомить о месте нахождения девушки. Анну Манылову отвезли в безопасное место.

«Я хочу, чтобы Халимат достали из Чечни. Самое важное, чтобы она вышла живой, — говорит Анна. — В Чечне происходят ужасные вещи, с такими как она. Там не разговаривают, там — убивают».

Елизавета Антонова

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