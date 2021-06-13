Хочешь хорошего мужа – смотри на нос: как обрести женское счастье

Физиогномика – наука, помогающая определять характер и темперамент человека по внешности. О ней я узнала от своей матери. Она говорит, что по носу можно определить, каким будет понравившийся мужчина. Достаточно просто присмотреться к этой части лица. Внешность скажет сама за себя!

Длинный носик

Мужчины с длинными носами – истинные женские обольстители. Даже при не самой красивой внешности такие люди притягивают внимание.

Обладатели длинных носов обладают следующими чертами:

остроумие;обаятельность;позитивное мышление;вежливость;нахождение общего языка с противоположным полом;способность правильно себя преподнести.

Такие молодые люди точно знают, как красиво ухаживать за дамами своих сердец. Если нос не просто длинный, но еще и весьма тонкий – его владелец горделив. Он не всегда способен пойти на компромисс, не лучшим образом находит общий язык с другими.

Острый маленький кончик длинного носа указывает на то, что его владелец – личность, обожающая роскошь и изыск. Он будет стремиться к чувственным переживаниям, не любит грубость.

Горбинка

Нос с горбинкой – признак брутального молодого человека. Его обладатель – настоящий мужчина, воин. Из такого мужчины не выйдет утонченного джентльмена или романтика. Он чуть грубоват, но данная черта лишь придает сексуальности.

Мужчины с носами с горбинкой – истинные любители интима. Но не подумайте, что они ловеласы. Наоборот, парни данного типа будут образцово-показательными семьянинами и отцами. Руки у таких людей растут “откуда надо” – и дерево посадят, и дом построят.

Широкий носик

Характер будущего мужа действительно можно определить по форме носа. У юноши он широкий? Владельцы таких носиков – люди с открытыми душами. Они окружают своих близких и родных должной заботой и вниманием.

Рядом с таким юношей девушка никогда не будет чувствовать себя одинокой или обделенной. Он не скупой любовник, точно знающий свое дело. Совмещает в себе одновременно роди отличного мужа, друга, товарища и отца. Добрый и очень веселый, настоящая душа компании.

Удивительно, но обладатели широких носов на работе и в обществе чаще всего – это грубоватые и жесткие руководители. Они умеют вести людей за собой, прекрасно руководят ими. Лидерские качества у мужчин с широкими носами не отнять. Такого человека будут уважать и конкуренты, и коллеги. В семье же подобная личность становится мягкой и романтичной.

Греческий

Греческие или прямые носы – редкое явление. Их владельцы необычайно красивы. Прямой ровный нос указывает на то, что мужчина будет хорошим мужем, семьянином и партнером во всех смыслах. Из них выходит идеальный “тыл” в отношениях, а также надежные друзья и товарищи.

Обладатели прямых носов – крайне разборчивые люди. Они долго выбирают не только хобби и карьерную лестницу, но и возлюбленную. Тем не менее медлительность и избирательность обоснована – она никогда не подводит таких молодых людей. Эти юноши окружают себя и своих любимых идеальной жизнью!

“Картошка”

Нос-картошка указывает на то, что его обладатель – это спокойный, неконфликтный весельчак. Добряк во всех смыслах. Такие мужчины – самые лучшие мужья. Рядом с ними будет спокойно, уютно, безопасно.

Парни-обладатели носов-“картошкой” обладают отличным логическим мышлением и рассудительностью. Трудолюбивы, способны обеспечить семью всем необходимым для нормальной жизни. Женам таких личностей все завидуют.

Курносые

У мужчины курносый носик? Он явно выглядит сексуально! Рядом с ним женщины “плывут” и млеют. Такой молодой человек открыт, весел и жизнерадостен. На первый взгляд он может показаться легкомысленным, но это не так. Просто представители данного “вида” ненавидят угрюмых людей и проблемы.

Мужчина с курносым носом – великолепный любовник и любитель приключений. Старается подобрать работу так, чтобы не приходилось сидеть на месте. Девушек выбирают себе подобных – заводных, веселых, активных, с развитым интеллектом.

Крючком

Нос крючком первым делом бросается в глаза. Внешность у таких молодых людей запоминающаяся и яркая. Они отменные любовники и дамские обольстители. Они чаще всего становятся ловеласами.

Владельцы таких носиков способны соблазнить даже самую культурную и неприступную женщину. Трудно понять, что у них на уме на самом деле! Так что стоит быть осторожными!